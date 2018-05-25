19 примеров косплея, который в чем-то даже превзошел оригинал
Герои нашей подборки точно знают, как сделать так, чтобы их не отличили от любимых персонажей. Ведь само искусство косплея (а в том, что это именно искусство, вы убедитесь, посмотрев нашу статью) подразумевает полное перевоплощение и слияние с любимым персонажем. Как думаете, им это удалось?
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А как вы относитесь к косплею?
Фото на превью MrEktidd / reddit