19 примеров косплея, который в чем-то даже превзошел оригинал

Герои нашей подборки точно знают, как сделать так, чтобы их не отличили от любимых персонажей. Ведь само искусство косплея (а в том, что это именно искусство, вы убедитесь, посмотрев нашу статью) подразумевает полное перевоплощение и слияние с любимым персонажем. Как думаете, им это удалось?

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Фиалка из «Суперсемейки», интересно, а исчезать она тоже может?

Трансформеры. Начало

Андроид-переводчик Трипио («Звездные войны») влюбился бы без памяти

«Оскар» за лучший костюм получает...

А вы тоже без ума от дочки Дракулы?

Когда косплей на Mass Effect превосходит оригинал

Вот кто должен играть Ведьмака

Берегитесь Алой Ведьмы, особенно если их две

До встречи в кошмарах

Эта ведьма больше похожа на Эльзу

А он открывается?

А где же остальные?

А эта Урсула очень даже миленькая

Самый потрясающий косплей на «Геркулеса», который мы только видели

У некоторых людей фантазия не знает границ

Перевоплощение уровня Бог

Может, Мауи делали с него?

Чудовищная красавица?

Найди 10 отличий

А как вы относитесь к косплею?

Фото на превью MrEktidd / reddit

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0 Комментарии
  • 25 мая 2018
  • 4455

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