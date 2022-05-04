19 человек, которые не спешат расставаться с вещами, а берут и преображают их до неузнаваемости

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Люди делятся на 2 типа: одни безжалостно выкидывают старое и покупают новое, другие же смотрят на ветхие вещи и думают: «А что с этим можно сделать?» Именно благодаря фантазии и золотым рукам таких умельцев у самых бесперспективных, казалось бы, предметов быта, одежды и мебели появляется шанс еще послужить людям.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть на работы людей, которые в любой старой рухляди готовы разглядеть мощный потенциал и раскрыть его на все 100 %.

«На „Авито“ купила недорогой детский стол и стульчик. По конструкции состояние было почти идеальное, а окраску полностью изменила»

«Сынуля остался очень доволен!»

«Эту старую куклу хотели выбросить, а я решила дать ей вторую жизнь и сшить новую одежду»

«Достались мне в наследство 2 кресла. Именно такие я и хотела бы купить новые, но дорого. И я придумала, что кресла можно перетянуть»

«Общими усилиями меня, мамы-швеи и моего мужчины кресла были перетянуты».

Старый комод просто преобразился

«Превратила потрепанную жизнью простынь в коврик ручной работы»

«Кресло старое, но очень удобное. Жаль было расставаться с ним. Обновил с помощью ткани, поролона и небольшого количества краски»

Чемодан порвался. Ну не выбрасывать же! Простая вышивка скрыла прорехи

«Хочу, чтобы стулья были старые, но выглядели как новые. Будет сделано!»

«Сделала эту сумочку из старых джинсов. Как вам?»

«Ткань на кушетке совсем протерлась. Я разрезала лоскутное одеяло и сделала нашивки на подушки. Мне нравится, как получилось!»

«Сшила платье своей мечты из штор и простыней»

Старое кресло + старые джинсы = новое кресло

«Думала, что испортила белый свитер после того, как постирала его с красной курткой. Но я не выбросила его, а покрасила в другой цвет»

«Переделала тканевую занавеску для душа в чехол для мебели»

«Нашел этот комод на улице и преобразил с помощью краски и лака»

«Купила одеяло в комиссионке и сшила из него куртку с капюшоном»

«Я нашла эти стулья рядом с мусорным баком! Очень довольна их преображением»

«Старые винтажные дуршлаги получили новую жизнь в виде подвесных кашпо!»

«Мне нравится возвращать вещам их былую красоту или даже делать их намного красивее, чем они были»