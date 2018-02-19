19 человек, фантазия которых вышла за пределы адекватности

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Интернет пестрит красивыми фотографиями поделок разных форм и мастей. «Чем я хуже? Тоже так могу!» — говорят люди с не самыми прямыми руками и со всем рвением погружаются в творчество, но что-то идет не так. В конце концов получаются не очень эстетичные, местами странные, зато всегда веселые «шедевры».

AdMe.ru собрал для вас забавные примеры неумелого творчества, после просмотра которых сам собой напрашивается вопрос: ну зачем?

Блогер всерьез продает такие кошельки

Янтарные ногти

Еще одна идея для маникюра: бабушка-стайл

Какая красивая тарелка

Джинсовый осьминожный пуф

Еще одно применение старым джинсам

Как это сюда поместилось?

Если ты умеешь шить из лоскутов, это не значит, что ты должен это делать

Стильненько

Куст, замаскированный под шпиона

Ну а что, оригинально

Пусть это выглядит плохо, зато она дала вещи второй шанс

Новая жизнь старой лампы

Какая милая лампа

Теперь выглядит круто

Но почему именно вилки?

Одни девочки разрисовывают вазы для цветочков, а другие — молотки

Зачем платить за стрижку, если ее можно сделать самостоятельно?

Самый ленивый хендмейд

А вам попадались подобные маразмы? Расскажите в комментариях.