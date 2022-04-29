18 женщин доказали, что не только профессиональный салонный маникюр заслуживает внимания
Маникюр — настоящее творчество, ведь на ногтях можно изобразить практически все что угодно. Но при должном усердии не только профессионалы могут показать хороший результат. И домашний маникюр может получиться ничуть не хуже — от геометрических абстракций и космических звезд до целых сцен из популярных мультфильмов.
Мы в AdMe.ru только поддерживаем тех, кто развивается и делает что-то новое. И пусть опытным взглядом можно найти недочеты, результаты точно заслуживают внимания.
«На этой неделе сделала милые звездочки»
Маникюр в стиле куклы Барби из Малибу
- Первое, что пришло мне на ум, было «вау!». © lexiconlexi / Reddit
Маникюр, похожий на черные пасхальные яйца
Асимметрии в маникюре много не бывает
«Пришла весна, и мне захотелось чего-то цветочного — вот что у меня сейчас получилось»
Новый маникюр как раз к весне
Облака, легкие как перышки
«Решила делать новые для себя вещи. И маникюр — одна из них»
Маникюр в стиле Алисы в Стране чудес
«Я не художник, я водитель доставки. Но недавно начал делать маникюр. И вот что я нарисовал своей жене»
- Выглядит довольно мило. Все еще есть куда расти. Но это не плохо. © MadDuck*** / Reddit
Выглядит просто, но великолепно
«Я предпочла бы не говорить, сколько времени мне потребовалось, чтобы сделать этот маникюр»
- У меня бы это заняло 2 дня. © Ughidkmyusername / Reddit
«Я не специалист, но сделала сама, предварительно смазав кутикулу маслом»
«Освежила цвет на гелевых ногтях»
«Нарисовала сама, причем на натуральных ногтях»
«Наконец-то мой муж нормально сфотографировал обе руки. Я очень горжусь, что смогла сама сделать такой маникюр»
- Обожаю цвета и переходы здесь. Это и правда очень хорошо! © MunchkinsOG / Reddit
«Я нарисовала рыб кои»
Как зелено-голубая акварель
А на какой стороне вы — ходить к профессиональным мастерам или развивать свои навыки? Какой маникюр вам понравился больше всего?
Фото на превью mclrt26 / Reddit, whowearstshirts / Reddit
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