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18 женщин доказали, что не только профессиональный салонный маникюр заслуживает внимания

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Маникюр — настоящее творчество, ведь на ногтях можно изобразить практически все что угодно. Но при должном усердии не только профессионалы могут показать хороший результат. И домашний маникюр может получиться ничуть не хуже — от геометрических абстракций и космических звезд до целых сцен из популярных мультфильмов.

Мы в AdMe.ru только поддерживаем тех, кто развивается и делает что-то новое. И пусть опытным взглядом можно найти недочеты, результаты точно заслуживают внимания.

«На этой неделе сделала милые звездочки»

Маникюр в стиле куклы Барби из Малибу

Маникюр, похожий на черные пасхальные яйца

Асимметрии в маникюре много не бывает

«Пришла весна, и мне захотелось чего-то цветочного — вот что у меня сейчас получилось»

Новый маникюр как раз к весне

Облака, легкие как перышки

«Решила делать новые для себя вещи. И маникюр — одна из них»

Маникюр в стиле Алисы в Стране чудес

«Я не художник, я водитель доставки. Но недавно начал делать маникюр. И вот что я нарисовал своей жене»

  • Выглядит довольно мило. Все еще есть куда расти. Но это не плохо. © MadDuck*** / Reddit

Выглядит просто, но великолепно

«Я предпочла бы не говорить, сколько времени мне потребовалось, чтобы сделать этот маникюр»

«Я не специалист, но сделала сама, предварительно смазав кутикулу маслом»

«Освежила цвет на гелевых ногтях»

«Нарисовала сама, причем на натуральных ногтях»

«Наконец-то мой муж нормально сфотографировал обе руки. Я очень горжусь, что смогла сама сделать такой маникюр»

  • Обожаю цвета и переходы здесь. Это и правда очень хорошо! © MunchkinsOG / Reddit

«Я нарисовала рыб кои»

Как зелено-голубая акварель

А на какой стороне вы — ходить к профессиональным мастерам или развивать свои навыки? Какой маникюр вам понравился больше всего?

Фото на превью mclrt26 / Reddit, whowearstshirts / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 женщин доказали, что не только профессиональный салонный маникюр заслуживает внимания
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