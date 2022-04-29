18 женщин доказали, что не только профессиональный салонный маникюр заслуживает внимания

Маникюр — настоящее творчество, ведь на ногтях можно изобразить практически все что угодно. Но при должном усердии не только профессионалы могут показать хороший результат. И домашний маникюр может получиться ничуть не хуже — от геометрических абстракций и космических звезд до целых сцен из популярных мультфильмов.

Мы в AdMe.ru только поддерживаем тех, кто развивается и делает что-то новое. И пусть опытным взглядом можно найти недочеты, результаты точно заслуживают внимания.

«На этой неделе сделала милые звездочки»

Маникюр в стиле куклы Барби из Малибу

Первое, что пришло мне на ум, было «вау!». © lexiconlexi / Reddit

Маникюр, похожий на черные пасхальные яйца

Асимметрии в маникюре много не бывает

«Пришла весна, и мне захотелось чего-то цветочного — вот что у меня сейчас получилось»

Новый маникюр как раз к весне

Облака, легкие как перышки

«Решила делать новые для себя вещи. И маникюр — одна из них»

Маникюр в стиле Алисы в Стране чудес

«Я не художник, я водитель доставки. Но недавно начал делать маникюр. И вот что я нарисовал своей жене»

Выглядит довольно мило. Все еще есть куда расти. Но это не плохо. © MadDuck*** / Reddit

Выглядит просто, но великолепно

«Я предпочла бы не говорить, сколько времени мне потребовалось, чтобы сделать этот маникюр»

У меня бы это заняло 2 дня. © Ughidkmyusername / Reddit

«Я не специалист, но сделала сама, предварительно смазав кутикулу маслом»

«Освежила цвет на гелевых ногтях»

«Нарисовала сама, причем на натуральных ногтях»

«Наконец-то мой муж нормально сфотографировал обе руки. Я очень горжусь, что смогла сама сделать такой маникюр»

Обожаю цвета и переходы здесь. Это и правда очень хорошо! © MunchkinsOG / Reddit

«Я нарисовала рыб кои»

Как зелено-голубая акварель