18 твитов, всю соль которых поймут только те, кто вырос на постсоветском пространстве

Людей, выросших на советском и постсоветском пространстве, можно вычислить по характерным привычкам: хранить ненужные вещи на балконе или использовать корочку хлеба вместо второго столового прибора. И даже если вы сами так не делаете, вы легко в толпе распознаете «своих» по другим подобным приметам.

Пользователи твиттера c юмором обсуждают явления, характерные только для постсоветского пространства. И редакция AdMe.ru не могла не улыбнуться, собирая некоторые наблюдения и шутки.

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