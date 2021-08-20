18 твитов, всю соль которых поймут только те, кто вырос на постсоветском пространстве
Людей, выросших на советском и постсоветском пространстве, можно вычислить по характерным привычкам: хранить ненужные вещи на балконе или использовать корочку хлеба вместо второго столового прибора. И даже если вы сами так не делаете, вы легко в толпе распознаете «своих» по другим подобным приметам.
Пользователи твиттера c юмором обсуждают явления, характерные только для постсоветского пространства. И редакция AdMe.ru не могла не улыбнуться, собирая некоторые наблюдения и шутки.
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Что у вас стойко ассоциируется с советским прошлым? Помните ли вы, как родители чистили селедку на газетке, а вы в детстве играли в классики и лазили по заброшенным местам?
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