18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами
Практически каждому из нас знакомы ситуации, когда не замечаешь, куда деваются деньги с карточки, приходится следить за акциями в магазине и удивляться, как кто-то позволяет себе крупные покупки, не коря себя за них и не настраиваясь на них месяцами.
Пользователи сети поделились своими бытовыми наблюдениями о финансах, и те настолько отзываются в сердце, что мы в AdMe.ru просто не могли о них не рассказать.
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А в вашем окружении есть люди, у которых бывают натянутые отношения с деньгами, но они умеют смотреть на это с оптимизмом?
Фото на превью _vanswan / Twitter