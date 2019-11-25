18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

79
7
40
30k

Практически каждому из нас знакомы ситуации, когда не замечаешь, куда деваются деньги с карточки, приходится следить за акциями в магазине и удивляться, как кто-то позволяет себе крупные покупки, не коря себя за них и не настраиваясь на них месяцами.

Пользователи сети поделились своими бытовыми наблюдениями о финансах, и те настолько отзываются в сердце, что мы в AdMe.ru просто не могли о них не рассказать.

1.

© D0CT0EBCKNN / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

2.

© _vanswan / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

3.

© treschenko24 / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

4.

© d0ct0ebcknn / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

5.

© jigsawdeaad / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

6.

© drunktwi / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

7.

© rebeccawatson / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

8.

© vegankoko / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

9.

© teamustlie / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

10.

© tylersbestfrenn / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

11.

© cyber_slav / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

12.

© kotalkin / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

13.

© jamie__jay / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

14.

© annavsharova / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

15.

© D0CT0EBCKNN / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

16.

© Gipotez4 / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

17.

© hustle_hazza / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

18.

© badtwittor / Twitter  

18 твитов о людях, у которых особые отношения с деньгами

А в вашем окружении есть люди, у которых бывают натянутые отношения с деньгами, но они умеют смотреть на это с оптимизмом?

Фото на превью _vanswan / Twitter

79
7
40
30k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться