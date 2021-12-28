18 случаев, когда рентген и УЗИ показали мир под таким углом, под каким обычному глазу ничего не разглядеть

Рентгеновские снимки или УЗИ — важные составляющие медицинского исследования, которые способны показать то, что скрыто от глаз. Наверняка многие из нас неоднократно делали подобные процедуры. К счастью, чтобы заглянуть внутрь живого организма, необязательно быть «подопытным». В мире много людей, которые с радостью готовы показать свои фото. Наша статья призвана познакомить вас с чем-то новеньким.

Мы в AdMe.ru просто обязаны показать на примере пользователей сети, как выглядит живой организм «изнутри» в разных ситуациях. А в конце вас ждет позитивный бонус от знаменитости.

«Хомяку нужно было сделать рентгеновский снимок. Мне кажется, что вам будет интересно его увидеть»

«Рентген моей лодыжки со всеми винтами для остеосинтеза»

«Снимок попугайчика. Имя — Чудик. Было подозрение на травму лапки, но не подтвердилось»

«Рентген одного из моих питомцев — исполинской ящерицы»

«Можно увидеть умные часы на снимке моей сломанной руки»

«Рентген моего 11-миллиметрового прикуса»

«Внезапная радость. Пришли с беременной собакой. По рентгену было видно около 6–7 щенков. Родилось 11»

«Рентген моей грудной клетки, показывающий стальную проволоку, фиксирующую грудину после операции на открытом сердце. Ну и пирсинг тоже видно»

«Когда я был маленький, наступил на иголку. Она сломалась. Увидел кусок, воткнутый в ковер, и подумал, что это целая игла. На снимке осколок той иголки, который находится в моей правой ступне уже 25 лет»

«Этот снимок УЗИ напугал моего мужа»

«Рентген лапы моего кота после того, как он повредил палец. Никаких переломов, но это самый шикарный рентгеновский снимок, который я видел!»

Если вдруг вы решили, что видели в жизни все, то вот вам рентгеновский снимок дрозда

«Кольцо в носу на моем рентгеновском снимке»

«Мой врожденный дефект. Вся обувь — на заказ»

Парень, 16 лет. S-образный сколиоз в грудном отделе позвоночника 4-й степени

Как выглядит клинохвостый орел на рентгеновском снимке

«Доктор был шокирован, когда посмотрел на снимок моей головы. Наверное, мне следовало заранее ему сообщить о травме черепа, когда я был ребенком, и пластине»

«Врачи сказали, что нам это понравится. Моей жене — точно нет»

«Моя дочь проглотила заколку для волос. Врачи сделали эндоскопию и вытащили ее».

Бонус: Леди Гага считает, что даже во время рентгена не нужно терять позитивный настрой

А что бы вы хотели увидеть, если была возможность сделать снимок чего угодно? Возможно, даже найдется фото из личного архива, на котором есть что-то примечательное?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.