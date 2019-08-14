18 случаев из жизни людей, когда короткие мгновения казались им вечностью

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Прав был Александр Сергеевич Грибоедов, когда писал, что счастливые часов не наблюдают. В наши дни ученые доказали, что время действительно тянется медленно, когда мы расстроены или встревожены, и летит, когда нам весело. Пользователи Reddit знают это наверняка и решили рассказать о самых долгих 5 минутах в своей жизни.