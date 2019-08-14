18 случаев из жизни людей, когда короткие мгновения казались им вечностью
Прав был Александр Сергеевич Грибоедов, когда писал, что счастливые часов не наблюдают. В наши дни ученые доказали, что время действительно тянется медленно, когда мы расстроены или встревожены, и летит, когда нам весело. Пользователи Reddit знают это наверняка и решили рассказать о самых долгих 5 минутах в своей жизни.
Мы в AdMe.ru с замиранием сердца прочитали весь тред и собрали самые смешные, захватывающие и трогательные комментарии.
- Когда ждешь результат теста на беременность. Независимо от того, что ты хочешь увидеть. © MakeitSilver
- Я был пожарным и услышал: «Мой ребенок еще внутри здания!» Однако ребенок оказался в кустах неподалеку, испуганный, но невредимый. Думаю, в те минуты я постарел на несколько лет. © rman342
- Смотреть откровенные сцены вместе с родителями. Я давно взрослый, но это все равно жутко неудобно. © Ineedatoilet
- У жены случился приступ во время родов. После этого у ребенка не прослушивалось сердцебиение, и врачи срочно отправили его в реанимацию. Все стабилизировалось, но было очень страшно и, казалось, это длилось вечность. Спустя 4 года все здоровы и счастливы. © TheManRW86
- Я пел песню без сценического монитора перед толпой из 300 человек. Я не слышал, насколько ужасно пою, но совершенно точно знал, что это так. © OprahNoodlemantra
- Я прыгнул с тарзанки в Швейцарии. Сам прыжок был потрясающим, но потом шнур обмотался вокруг моей лодыжки. И я не мог избавиться от впечатления, что это единственное, что меня держит, хотя понимал, что на поясе и бедрах у меня надежные крепления. Операторы кричали на меня, чтобы я распутал шнур, но мне было ужасно страшно. В конце концов я нашел в себе силы сделать это, и все закончилось хорошо. © stabmeinthehat
- Смотреть, как девушка, в которую я был влюблен, уходит после того, как я признался ей в своих чувствах. Она вернулась через 5 минут и сказала, что больше не желает со мной разговаривать. © Alendite
- Дорога до туалета, когда расстройство желудка застало тебя в публичном месте. © brownleatherchair8
- Я диспетчер в полиции. Однажды нам позвонила 6-летняя девочка и сказала: «Здесь люди, и они делают больно моему папе». Минуты, пока к ней ехала помощь, были самыми длинными в моей жизни. К счастью, наши сотрудники были неподалеку. © ostman1337
- 5 минут на беговой дорожке. © Decallion
- Последние 5 минут УЗИ органов таза, которое надо делать с полным мочевым пузырем. Особенно когда я перепутала время и пришла на час раньше. За все мои 30 лет мне никогда не хотелось в туалет настолько сильно! © ParanoiaHime
- Пока ждешь, когда уже можно будет уйти с работы. © 832 points
- Когда я был маленьким, моя мама оставила меня в очереди в супермаркете и ушла купить что-то еще. У женщины передо мной в тележке было немного продуктов, и вот она стала выкладывать их на ленту. Она почти закончила, когда мама наконец вернулась. Это были одновременно самые долгие и быстрые и самые страшные 5 минут в моей жизни. © beerbellybegone
- В детстве, когда ждешь, пока мама закончит разговаривать с друзьями. © HBCD215
- У меня случился приступ сонного паралича, он длился всего пару минут, но мне казалось, что прошло несколько лет. © earlson
- Каждый раз, когда мой отец начинает рассказывать историю, которую я слышал уже 100 раз. © metyuadem
- Мой сын не закричал, когда родился. Врач очень серьезно на меня посмотрел и дал ножницы, чтобы я перерезал пуповину. Потом он положил ребенка на стол в другой части комнаты, а я в это время старался подбодрить жену. Я понятия не имею, сколько прошло времени, прежде чем я услышал плач. Но эти секунды или минуты были самыми долгими в моей жизни. В прошлом месяце сыну исполнилось 20. © ToddlerWithComplxToy
Расскажите нам о самых долгих 5 минутах в вашей жизни.