18 пушистиков, которые еще не скоро простят своим хозяевам такую подставу

Обида, гнев, раздражение — все эти чувства не чужды нашим домашним питомцам. И выражают они их совершенно разными способами. Кто-то шипит и рычит, кто-то уходит, чтобы побыть наедине с проблемой, а кому-то достаточно состроить такую мордочку, что хозяин сразу все поймет.

Просмотрев все эти фото, мы в AdMe.ru теперь знаем наверняка: наши пушистики всегда найдут, как показать, что они жутко недовольны своим человеком.

«Вот так он смотрел на меня в тот момент, когда я чистил его лоток»

«Собака моей сестры обиделась, потому что мы не вывели ее на прогулку в 12-й раз за день»

«Хендерсон злится из-за того, что ему почистили уши. Надеюсь, он простит меня, если я буду гладить его, пока он ест»

«Он был очень расстроен тем, что я погладил кошку. Так и заснул в этой позе»

«Попросила его слезть со столешницы, которую я только что протерла»

«Патрик не может найти овсяное колечко, которое ему бросила моя жена. Поэтому он злится»

«Недавно у нас появился котенок, и этот негодник располнел, потому что воровал у него еду. Теперь кормушка срабатывает автоматически на чип котенка»

«А ему совсем не весело».

«Я посмела потрогать пузико»

«Шел дождь. Он орал, что хочет выйти на улицу. Теперь злится, что грязь мокрая»

«Мне следовало бы проверить их миску с едой, прежде чем идти спать»

«И поделиться бутером»

«Она умоляла дать ей дольку мандарина, а теперь злится, потому что ей не понравилось»

«Ей не нравится, когда на нее показывают пальцем»

«Я не дала ему лизнуть мое мороженое, и вот как он себя повел»

«Она ругается, потому что я включила свет»

Смоки сегодня принял ванну

«Мой милый песик расстроен из-за своей новой стрижки»

Ха-ха-ха! Я не могу, эти брови! © femme123 / Reddit

Он явно ожидал чего-то большего, чем вот это