18 несуразных татуировок, которые стыдно было людям показать, пока за дело не взялся крутой мастер

Татуировки давно стали привычным украшением для людей — почти таким же, как бижутерия или макияж. Только в отличие от колечка, которое можно снять, рисунок останется с вами на всю жизнь. Но, даже несмотря на это, далеко не все любители тату серьезно подошли к выбору мастера. Кто-то захотел сэкономить, кто-то просто был подростком, а результат один — плачевный. Хорошо, что опытные мастера еще могут исправить провальные татуировки и сделать из них настоящий шедевр.

В редакции AdMe.ru много людей с татуировками, так что эта животрепещущая тема не обошла нас стороной. Уж очень захотелось порадоваться за тех, кто сумел исправить ошибки юности и теперь наслаждается новым рисунком.

«Автор первой татуировки заверял меня, что на коже будет выглядеть лучше, чем на эскизе»

Воплощение фразы «Скупой платит дважды». © shane013088 / Reddit

«Слева почерк моей жены. Бывшей жены. Так что я решил перекрыть эту старую татуировку»

«Усовершенствовала татуировку, которую набила в память о моей кошке»

«Вроде бы получилось неплохо»

Скажите, это странно, что мне оригинал нравится больше? © Boobachoob / Reddit

«В колледже сделала себе татуировку за копейки. Теперь вот накопила денег и переделала»

«8 с половиной часов работы — и я самый счастливый человек»

«Когда на сеансе я понял, насколько ужасно получилось, говорить что-либо было уже поздно. И вот наконец-то я перекрыл этот рисунок»

«Превратили мои недооблачка в шикарные пионы»

«Что бы ни значили эти стрелки, выглядели они так себе. А новое тату просто прекрасно»

«Сначала тут была фраза „страсть к путешествиям“, но потом я сделала другую татуировку про путешествия, намного красивее. А эту решила перекрыть»

«Этнические узоры превратились в самурая за 13-часовой сеанс»

«Мне понравился творческий подход мастера к перекрытию и эти яркие цвета»

«Исходный вариант — это прямо фразочка, которую моя сестра повесила бы у себя на кухне в рамке»

«День без смеха — день, прожитый впустую».

«Это была фраза из любимого аниме. Я его все еще люблю, но хотелось сделать что-то менее детское»

«Я сказала мастеру: „Делай что хочешь“, и мне очень нравится то, что получилось»

Не могу понять, что набито в оригинале? © SirRupert / Reddit

Глупая ошибка молодости, которую я сделала в колледже. © 16ams17 / Reddit

«Берем татуировку, набитую в честь бывшей... и превращаем в то, кем на самом деле бывшая оказалась, когда мы расстались»

«Два сеанса, вчера и сегодня. Честно говоря, хотелось то заплакать, то в обморок упасть»

«Сделала татуировку по мотивам „Ведьмака“. Да, было больно и заняло 9 часов, но я счастлива, что нашла такого талантливого мастера»