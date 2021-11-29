18 несуразных татуировок, которые стыдно было людям показать, пока за дело не взялся крутой мастер
Татуировки давно стали привычным украшением для людей — почти таким же, как бижутерия или макияж. Только в отличие от колечка, которое можно снять, рисунок останется с вами на всю жизнь. Но, даже несмотря на это, далеко не все любители тату серьезно подошли к выбору мастера. Кто-то захотел сэкономить, кто-то просто был подростком, а результат один — плачевный. Хорошо, что опытные мастера еще могут исправить провальные татуировки и сделать из них настоящий шедевр.
В редакции AdMe.ru много людей с татуировками, так что эта животрепещущая тема не обошла нас стороной. Уж очень захотелось порадоваться за тех, кто сумел исправить ошибки юности и теперь наслаждается новым рисунком.
«Автор первой татуировки заверял меня, что на коже будет выглядеть лучше, чем на эскизе»
- Воплощение фразы «Скупой платит дважды». © shane013088 / Reddit
«Слева почерк моей жены. Бывшей жены. Так что я решил перекрыть эту старую татуировку»
«Усовершенствовала татуировку, которую набила в память о моей кошке»
«Вроде бы получилось неплохо»
- Скажите, это странно, что мне оригинал нравится больше? © Boobachoob / Reddit
«В колледже сделала себе татуировку за копейки. Теперь вот накопила денег и переделала»
«8 с половиной часов работы — и я самый счастливый человек»
«Когда на сеансе я понял, насколько ужасно получилось, говорить что-либо было уже поздно. И вот наконец-то я перекрыл этот рисунок»
«Превратили мои недооблачка в шикарные пионы»
«Что бы ни значили эти стрелки, выглядели они так себе. А новое тату просто прекрасно»
«Сначала тут была фраза „страсть к путешествиям“, но потом я сделала другую татуировку про путешествия, намного красивее. А эту решила перекрыть»
«Этнические узоры превратились в самурая за 13-часовой сеанс»
«Мне понравился творческий подход мастера к перекрытию и эти яркие цвета»
«Исходный вариант — это прямо фразочка, которую моя сестра повесила бы у себя на кухне в рамке»
«День без смеха — день, прожитый впустую».
«Это была фраза из любимого аниме. Я его все еще люблю, но хотелось сделать что-то менее детское»
«Я сказала мастеру: „Делай что хочешь“, и мне очень нравится то, что получилось»
- Не могу понять, что набито в оригинале? © SirRupert / Reddit
- Глупая ошибка молодости, которую я сделала в колледже. © 16ams17 / Reddit
«Берем татуировку, набитую в честь бывшей... и превращаем в то, кем на самом деле бывшая оказалась, когда мы расстались»
«Два сеанса, вчера и сегодня. Честно говоря, хотелось то заплакать, то в обморок упасть»
«Сделала татуировку по мотивам „Ведьмака“. Да, было больно и заняло 9 часов, но я счастлива, что нашла такого талантливого мастера»
А как вы относитесь к татуировкам, есть ли они у вас? Если да, хотелось ли когда-нибудь их изменить?