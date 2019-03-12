18 неожиданных бизнес-идей от тех, кто в будущем наверняка станет миллионером

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Хоть Илон Маск и главный изобретатель планеты, но такие идеи, какие пришли в голову некоторым особо предприимчивым героям нашей статьи, ему не привиделись бы даже в самом смелом сне. Приложение, расшифровывающее почерк врачей, ленивые блины и просмотр «Игры престолов» за деньги — это же золотая жила, ребята!

AdMe.ru восхищен смекалкой и чувством юмора тех, кто умеет делать деньги буквально из воздуха, и предлагает вам испытать те же эмоции. А возможно, даже воспользоваться некоторыми идеями.

1. Так вот что такое «ленивые блины»

2. Мольбы миллионов родителей наконец услышаны

3. Мужчины, внимание: идея для стартапа

4. Вот что значит уметь совмещать приятное с полезным

5. Берегитесь, еда может быть коварной

6. Теперь буду фотографироваться только здесь

7. В магазине продают флешки с плей-листами на любой вкус

8. Не знаю, что там, но я уже хочу купить это

9. Вывеска, которую и при всем желании не пропустишь

10. Пчелок жалко...

11. Необходимый атрибут завоевателя

12. Когда знаешь потребности клиентов от и до

13. Когда покупаешь товар ради этикетки

14. Это средство от болей в спине стоит на правильной полочке

15. Пожалуй, это будет самое скачиваемое приложение в мире

16. Ну кто не мечтает о такой «маме»?

17. Когда начинаешь утро с добрых дел

18. Такого у наших детей еще не было

Бонус: беспроигрышный вариант для тех, кто хочет разбогатеть

Кому из авторов идей из этой статьи вы готовы сказать заветную фразу «Заткнись и возьми мои деньги!»?