18 неловких историй от читателей AdMe.ru, из-за которых они были готовы провалиться сквозь землю

Почти у каждого есть в копилке история, которую неловко вспоминать даже спустя много лет. Может быть, человек случайно обронил нелепую фразу или совершил поступок, заставивший его покраснеть, как спелый помидор. И если одни люди будут еще долго со стыдом прокручивать в мозгу произошедшее, другие лишь посмеются и тут же с задором расскажут об этом друзьям и родственникам.