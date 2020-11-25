18 неловких историй от читателей AdMe.ru, из-за которых они были готовы провалиться сквозь землю
Почти у каждого есть в копилке история, которую неловко вспоминать даже спустя много лет. Может быть, человек случайно обронил нелепую фразу или совершил поступок, заставивший его покраснеть, как спелый помидор. И если одни люди будут еще долго со стыдом прокручивать в мозгу произошедшее, другие лишь посмеются и тут же с задором расскажут об этом друзьям и родственникам.
Нам в AdMe.ru очень подняли настроение 18 крутых читательских рассказов, которые достойны внимания комедийных сценаристов.
- Нашего бухгалтера зовусь фрау Фурст. Я только начала работать в Австрии, немецким еще не владела. Она должна была мне что-то срочно подписать, была занята, а потом почему-то рано ушла домой. Я бегу к шефу и говорю: «Что мне делать, мне нужен этот документ, а фрау Фурц ушла!» Он смущенно отвечает, что, мол, фрау Фурст. Ну я разницу не уловила и опять говорю: «Фурц». Потом девочки объяснили, что «фурц» — это «пукать», и я ее госпожой Пердушкой назвала. © Larissa Drangai / Facebook
- Нас с мужем пригласили на индийскую свадьбу. Мы прошли как почетные гости и сели в первом ряду. Поели, попили хорошо, а потом кто-то звонит мужу и спрашивает, куда мы исчезли. Оказалось, мы не туда попали, но уже было стыдно встать и уйти. © Ekaterina Austin / Facebook
- 90-е годы, стоим с подругой в магазине. В очереди моя мама, а сзади нее дед, противный такой: толкается, всю очередь подначивает, со всеми ругается. Я подруге говорю: «Вот противный дед какой!» А она мне сконфуженно: «Это мой дед». © Элеонора Шацкая / Facebook
- Ехала в автобусе. Платила за проезд. Кто-то схватил меня за волосы, прижав к поручню. Больно. Я вежливо попросила: «Отпустите меня, пожалуйста». Никакого результата. Оглянулась — рядом никого нет. Оказалось, это магнитная застежка на вороте куртки пристала к металлическому поручню, зажав мне волосы. © Анна Сыромятникова / Facebook
- Моя мама с подругой отдыхали в Италии в какой-то деревне, пошли искать место для обеда. Нашли небольшое кафе с беседкой, сели. Вышел дедушка — хозяин, он же официант. Заказали спагетти, кофе и апельсиновый фреш. Дедушка все им принес и сел с ними за столик пообщаться. Когда они попросили счет, дедушка был очень удивлен. Оказалось, это вовсе не кафе и они в частный дом завалились и потребовали поесть. © Katerina Semenova / Facebook
- Моего бывшего мужа в соцсетях нашел его сослуживец. И пишет: «Привет! Как дела? Смотрю, ты уже дедом стал». Мой бывший отвечает, что это не внучка, а дочка (в 40 лет стал снова отцом). Сослуживец стал оправдываться, что подумал, будто это внучка, потому, что с ней везде дочка на фотографиях. Мой бывший ответил, что это не дочка, это жена. Мы ржали долго, а бывший сослуживец пропал. © Elena Elena / Facebook
- В магазине такие чистые натертые стекла были, что я промахнулась мимо дверей и стукнулась о стекло лбом. Мне показалось, звон на весь торговый центр был. © Лейла Бенаисса / Facebook
-
Звоню как-то раз в ветеринарную клинику узнать результаты анализов своей собаки (кличка собаки — Муха, что важно). Диалог:
— Здравствуйте! Можно узнать результаты анализов?
— Назовите животное.
— Муха.
Дооооооооолгое молчание в трубке. Постепенно до меня доходит. Друзья до сих пор радостно вспоминают это «животное — муха». © Ирина Крылова / Facebook
- Мне 16 лет, у меня новые шикарные лакированные туфли. Спускаюсь по лестнице, а внизу парень стоит симпатичный. Я такая вся красивая, думаю, вот лебедушкой проплыву. А туфли предательски заскользили по ступенькам, и я приземлилась у ног юноши в позе лягушки. © Олеся Пряжко / Facebook
- Когда моя соседка выводила собаку (стафф) гулять и открывала дверь, собака на длинном поводке первой выскакивала в подъезд, а потом уже выходила хозяйка. Пока она закрывала свою дверь, собака ее тянула и хрипела от нетерпения. Однажды я проходила мимо, и в этот момент дверь распахнулась и собака с хрипом выскочила прямо на меня. Я от неожиданности как закричала на весь подъезд: «Господи, помилуй!» Не знаю, кто испугался больше, собака или хозяйка, но они обе забежали назад в квартиру, и дверь закрылась. © Нета Осенняя / Facebook
- Однажды зимой, спускаясь с обледенелого пригорка, эпично так упала. С подкруткой и кувырком. Прямо в ноги двум мужчинам. Они меня поднимают, отряхивают, а я бурчу себе под нос: «Нифигассе крутое пике». Поднимаю глаза, а они оба в летной форме. Мы все трое... нет, не смеялись, мы ржали до икоты! © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook
- Приехала к подруге в незнакомый район забрать детскую коляску. Проехала поворот во двор, кинула машину кое-как. Смотрю в зеркало заднего вида: эвакуатор встал сзади! Подбегаю к водителю, прошу не забирать машину, объясняю, что встать негде, что я быстро и т. п. Он отвечает отрешенно: «Ну ладно...» Я бегу к дому, влетаю на этаж, в очень быстром темпе общаемся, беру коляску. Смотрю, моя машина на месте. Подбегаю, чтобы поблагодарить водителя, и вижу, что это не эвакуатор, а мусоровоз с контейнером. А шофер молча и отрешенно на меня смотрит. © Кристина Дубровская / Facebook
- Ходили с мужем на базар. Много чего купили, нести тяжело. Ну я приостановилась и советуюсь с ним, что важнее купить. Муж молчит, и я, раздражаясь, повторяю на повышенных тонах. Затем поднимаю голову и понимаю, что разговариваю с манекеном, а муж ушел вперед. © Елена Невдах / Facebook
- Я спросонья явилась на 2-м курсе в универ во всем своем рокерском обмундировании: плащ, боты, чокер кожаный. Вот только совсем забыла заменить пижамные штаны на джинсы. Так и пришлось париться в застегнутом плаще все 6 пар. Ладно бы штанцы были в мелкую черепушку или просто черные. Как назло, это была старая пижама в цвЯточек. © BeathaNEFOR / AdMe
- Моя кошка очень любила выбегать в подъезд и носиться по площадке — вроде как прогулка у нее. Однажды я приоткрыла дверь квартиры, сама стояла на пороге, ждала сына, который поднимался по лестнице. Зима, темно, еще и лампочка перегорела. И вот кошка носится, по своему обыкновению, по площадке. Тут внезапно гремит лифт, перепуганная кошка со всех лап несется домой. Я говорю ей вслед, громко и назидательно: «Что, страшно?! А вот будешь знать, как в темноте по подъезду шарахаться!» И тут из темноты раздается робкий голос соседки, которая подъехала на том самом лифте: «Простите, это вы мне?» © Марина Фунтикова / Facebook
- Перестройка. В магазинах ничего нет, зато на каждом углу стоят маленькие киоски. А мне нужны прокладки. Подхожу к одному, и глаза разбегаются от широты ассортимента. Спрашиваю: «Девушка, а какие лучше?» — и слышу меланхоличный голос: «Ах, я так далек от всего этого». © Мария Гребенникова / Facebook
- Ехала на автобусе домой, беременная еще была, месяц 4-й. На остановке заходит девушка, вижу сбоку, что тоже беременная. Я секунду посоображала и уступила ей место, даже руку протянула, чтобы помочь. А она смотрит на меня и говорит: «Из нас двоих ты только беременная». Я вышла на следующей остановке, красная, как помидор. Так неудобно перед ней было. © Азуро / AdMe
- Однажды в метро я бежала по платформе к вагону и зацепилась рюкзаком за тетку. Бежала я так быстро, что вмиг распустила ей полсвитера. В таком пикантном виде она меня догнала и начала осыпать проклятиями. Мне было очень стыдно, извинялась как могла. © Анастасия Логвиненко / Facebook
А какие курьезные ситуации случались в вашей жизни?