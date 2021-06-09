18 крышесносных твитов, которые докажут, что в нашей жизни произойти может все что угодно
Иногда читаешь в интернете чью-то историю и думаешь: «Ой, вот и со мной такое случалось». А иногда после прочтения в голове возникает только одно: «Да ну, быть такого не может!» Но правда в том, что может. Наша жизнь — штука непредсказуемая, и нередко так и норовит подбросить сюрприз. Никогда не знаешь, что скажет человек, которого встречаешь в магазине абсолютно случайно, или какое сообщение в очередной раз напечатает лапкой и отправит котик.
В этом на своем опыте убедились герои новой статьи AdMe.ru. Свои истории они рассказали в твиттере, и в каждой из них — наша действительность как она есть, без прикрас.
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А какие сюрпризы вам подбрасывала жизнь в последнее время?
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