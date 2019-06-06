18 комментариев от пользователей сети, которым сложно держать свое остроумие под контролем
Если бы вам предложили 3 суперспособности на выбор — умение летать, способность читать мысли и талант оставлять остроумные комментарии под постами в интернете — что бы вы выбрали? Мы, без сомнения, последнее. Потому что именно это качество держит нас на плаву в любой ситуации, а еще помогает заводить новые знакомства и находить своих: тех, с кем можно посмеяться вместе.
AdMe.ru находится в постоянном поиске рецептов улучшения настроения и считает, что сетевые комментарии — это один из самых действенных способов. Проверим?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Смеялись, когда читали эту статью? Какой комментарий показался вам самым остроумным?
Фото на превью M1lleN1uM / Pikabu