18 комментариев от пользователей сети, которым сложно держать свое остроумие под контролем

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Если бы вам предложили 3 суперспособности на выбор — умение летать, способность читать мысли и талант оставлять остроумные комментарии под постами в интернете — что бы вы выбрали? Мы, без сомнения, последнее. Потому что именно это качество держит нас на плаву в любой ситуации, а еще помогает заводить новые знакомства и находить своих: тех, с кем можно посмеяться вместе.