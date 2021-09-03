18 картин, на которых ничего такого и нет, но при взгляде на них сложно избавиться от безотчетного чувства тревоги
Искусство часто пробуждает эмоции, и они не всегда бывают положительными. Иногда смотришь на картину — и тебя не покидает смутное ощущение тревоги, хотя совершенно непонятно, что именно его вызывает. Герои нашей сегодняшней статьи как раз прочувствовали это на себе. А некоторые даже решили купить довольно-таки пугающие картины и повесить у себя дома.
Мы в AdMe.ru, скорее всего, не рискнули бы последовать их примеру. А вы?
«Нашли эту картину, когда убирались на чердаке»
- У меня была такая в детстве. Как же она меня пугала. © Unknown author / Reddit
«Старинный портрет, найденный в бабушкином подвале. Он как будто из фильма ужасов»
«Друг купил эту картину для меня. Клянусь, временами, когда я прохожу возле нее, краем глаза я вижу, что что-то там движется»
«Видел эту картину в отеле в Европе несколько лет назад. Не знаю, почему они решили, что с ней их гостям будет комфортнее»
«Он напоминает мне котиков, какими их видели средневековые художники»
- У него же человеческое лицо. Это немного напрягает. © auntyalbug / Reddit
«Жутковатая картина с куклами»
«Видела это сегодня в антикварном магазине»
«Эта картина висит в вестибюле офиса моего стоматолога»
«Видел ее в ресторане. Оригинал, конечно, не такой жуткий»
«Я решила все-таки сдать эту картину в комиссионку»
- Не волнуйся, когда ты вернешься домой, она уже будет опять висеть у тебя на стене. © iron_collector / Reddit
«Я не то чтобы люблю портреты, но цвета и эта ее ухмылочка меня поразили. Купила ее»
«Вместо мужчины я увидела страшного монстра с белыми зубами»
«Несколько дней пялилась на портрет этой странной женщины на блошином рынке недалеко от своей работы. Теперь он мой»
«Как будто бы чья-то душа попала в ловушку и теперь обречена наблюдать за тем, как мир меняется на ее глазах»
«Портрет маленькой девочки, будет продан на ближайшем аукционе»
- Его нужно повесить в гостевой спальне. Чтобы гости не задерживались. © LizzieMills / Reddit
«Повешу ее в коридоре, рядом с другими странными картинами из комиссионных магазинов»
«Жена принесла с распродажи. Я не хочу, чтобы это было в моем доме»
- Это Маргарет Кин. Картина может стоить больших денег. © TRSl***hter / Reddit
«Да, это и правда она, но все же не оригинал. Мы с женой проверили ее, прежде чем подарить другу, который увлекается разными странностями». © moldydi***hea / Reddit
«Мы с семьей сняли домик в Нью-Мексико, и вот под этим мне придется спать»
А как вы относитесь к искусству, от которого становится немного не по себе? Повесили бы одну из этих картин у себя дома?
Фото на превью moldydi***hea / Reddit
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