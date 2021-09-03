18 картин, на которых ничего такого и нет, но при взгляде на них сложно избавиться от безотчетного чувства тревоги

Искусство часто пробуждает эмоции, и они не всегда бывают положительными. Иногда смотришь на картину — и тебя не покидает смутное ощущение тревоги, хотя совершенно непонятно, что именно его вызывает. Герои нашей сегодняшней статьи как раз прочувствовали это на себе. А некоторые даже решили купить довольно-таки пугающие картины и повесить у себя дома.

Мы в AdMe.ru, скорее всего, не рискнули бы последовать их примеру. А вы?

«Нашли эту картину, когда убирались на чердаке»

У меня была такая в детстве. Как же она меня пугала. © Unknown author / Reddit

«Старинный портрет, найденный в бабушкином подвале. Он как будто из фильма ужасов»

«Друг купил эту картину для меня. Клянусь, временами, когда я прохожу возле нее, краем глаза я вижу, что что-то там движется»

«Видел эту картину в отеле в Европе несколько лет назад. Не знаю, почему они решили, что с ней их гостям будет комфортнее»

«Он напоминает мне котиков, какими их видели средневековые художники»

У него же человеческое лицо. Это немного напрягает. © auntyalbug / Reddit

«Жутковатая картина с куклами»

«Видела это сегодня в антикварном магазине»

«Эта картина висит в вестибюле офиса моего стоматолога»

«Видел ее в ресторане. Оригинал, конечно, не такой жуткий»

«Я решила все-таки сдать эту картину в комиссионку»

Не волнуйся, когда ты вернешься домой, она уже будет опять висеть у тебя на стене. © iron_collector / Reddit

«Я не то чтобы люблю портреты, но цвета и эта ее ухмылочка меня поразили. Купила ее»

«Вместо мужчины я увидела страшного монстра с белыми зубами»

«Несколько дней пялилась на портрет этой странной женщины на блошином рынке недалеко от своей работы. Теперь он мой»

«Как будто бы чья-то душа попала в ловушку и теперь обречена наблюдать за тем, как мир меняется на ее глазах»

«Портрет маленькой девочки, будет продан на ближайшем аукционе»

Его нужно повесить в гостевой спальне. Чтобы гости не задерживались. © LizzieMills / Reddit

«Повешу ее в коридоре, рядом с другими странными картинами из комиссионных магазинов»

«Жена принесла с распродажи. Я не хочу, чтобы это было в моем доме»

Это Маргарет Кин. Картина может стоить больших денег. © TRSl***hter / Reddit «Да, это и правда она, но все же не оригинал. Мы с женой проверили ее, прежде чем подарить другу, который увлекается разными странностями». © moldydi***hea / Reddit

«Мы с семьей сняли домик в Нью-Мексико, и вот под этим мне придется спать»