18 кадров, на которых запечатлена вся суть выражения «полный провал»

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Не всегда все идет по плану. То попадешь в ситуацию типа «ожидание и реальность», то неудачно сходишь к парикмахеру, то свалишься на пол прямо во время ужина. Но хорошо, если под рукой есть камера, чтобы все это снять и затем посмеяться вместе с друзьями.

AdMe.ru делится кадрами, герои которых точно знают, что такое полный провал.

Настоящий мятежник

«Мой брат использовал свою камеру в качестве прицела. RIP Canon»

Кажется, кто-то не любит фотографироваться

«Моя дочь продемонстрировала свои умственные способности»

«Лукас купил вазу. Лукас увидел на дне наклейку и решил снять ее. Лукас расстроен»

Немножко великовато

Кажется, спа-процедуры на сегодня отменяются

Выражение лица — вместо тысячи слов

Когда попросил парикмахера выбрить тоненькую полосочку

«Я пытался сделать панорамное фото собаки, но что-то пошло не так»

«Мой новый щенок не умеет ловить»

Попытка сделать селфи с пони

Ожидание и реальность

В доступе отказано

«Лучшая покупка, которую я когда-либо делала»

«Суши из моего университета»

«Купил я, значит, себе дрон...»

Ужин идет не по плану

Dinner date didn’t go as planned pic.twitter.com/BwBIOBzY7Z — conner hallmark (@connerhallmark) November 28, 2018