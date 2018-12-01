18 кадров, на которых запечатлена вся суть выражения «полный провал»
Не всегда все идет по плану. То попадешь в ситуацию типа «ожидание и реальность», то неудачно сходишь к парикмахеру, то свалишься на пол прямо во время ужина. Но хорошо, если под рукой есть камера, чтобы все это снять и затем посмеяться вместе с друзьями.
AdMe.ru делится кадрами, герои которых точно знают, что такое полный провал.
Настоящий мятежник
«Мой брат использовал свою камеру в качестве прицела. RIP Canon»
Кажется, кто-то не любит фотографироваться
«Моя дочь продемонстрировала свои умственные способности»
«Лукас купил вазу. Лукас увидел на дне наклейку и решил снять ее. Лукас расстроен»
Немножко великовато
Кажется, спа-процедуры на сегодня отменяются
Выражение лица — вместо тысячи слов
Когда попросил парикмахера выбрить тоненькую полосочку
«Я пытался сделать панорамное фото собаки, но что-то пошло не так»
«Мой новый щенок не умеет ловить»
Попытка сделать селфи с пони
Ожидание и реальность
В доступе отказано
«Лучшая покупка, которую я когда-либо делала»
«Суши из моего университета»
«Купил я, значит, себе дрон...»
Ужин идет не по плану
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