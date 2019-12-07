18 историй от интровертов, которые могут вогнать в ступор любого экстраверта

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сейчас модно быть смелым, дерзким, решительным, иметь большой круг общения и приковывать к себе всеобщее внимание. Но этот стиль жизни комфортен только экстравертам, интровертам же приходится через силу подстраиваться под такой ритм. При этом последних насчитывается от 30 до 50 % от всего населения Земли.