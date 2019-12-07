18 историй от интровертов, которые могут вогнать в ступор любого экстраверта
Сейчас модно быть смелым, дерзким, решительным, иметь большой круг общения и приковывать к себе всеобщее внимание. Но этот стиль жизни комфортен только экстравертам, интровертам же приходится через силу подстраиваться под такой ритм. При этом последних насчитывается от 30 до 50 % от всего населения Земли.
Мы в AdMe.ru решили узнать, каково живется интровертам в современном обществе, и выбрали 19 самых любопытных историй.
- Все наши знакомые (в основном семейные пары) удивляются, что я совсем не контролирую мужа, не спрашиваю, где он и куда пойдет, не названиваю, спокойно отпускаю на вечеринки. Если он говорит, что не придет на ночь, будет с друзьями сидеть, то спокойно отвечаю: «Конечно, любимый, повеселитесь там». Его друзья завидуют: умница, красавица, спокойна, нет подруг, не ходит по гостям, хорошо зарабатывает. Никто не знает, что больше всего на свете я люблю одиночество и что меня раздражают даже те, кого я люблю. © Подслушано
- После 5 лет удаленной работы устроился в офис. А там — люди! В общем, социализация идет полным ходом: уже могу почти уверенно и громко сказать «всем пока!», когда ухожу. © Elegen / Pikabu
- Парень с девушкой, которые гуляли сегодня в парке и сорвали несколько плодов конского каштана, а потом шли и обсуждали, как их можно приготовить! Если вы еще меня слышите, знайте: они несъедобные, не ешьте их. Простите, что не подошел, я интроверт. © barsix / Pikabu
- Я ушел в 3-недельный поход, лишь бы не присутствовать на семейном сборище. © Shes_dead_Jim / Reddit
- Коллега перед своим днем рождения подошла ко мне и попросила передать остальным, чтобы ее не поздравляли. Совсем. Тортик она принесет, всех угостит, но поздравлений не хочет. Вплоть до того, что обидится, если все-таки поздравим. Как по мне, желание понятное — сама ненавижу подобные коллективные поздравления. Тем более, высказано корректно, от проставления не отказывается. Передала, объяснила на пальцах, мол, ребята, если человек сам просит, не надо. Но нет же. С гордым «это не по-человечески» решили громко и со стихами ее поздравить. И остались в недоумении, почему девушка ходит злая весь день. Понятливости людей просто удивляюсь. © Adencka / Pikabu
- Когда слышу наличие соседей за дверью, жду, пока они не уйдут, только затем выхожу из квартиры сам. Интровертище, блин. © IMNOTPSAKY / Pikabu
- Езжу от метро до дома всегда на одной и той же маршрутке. Очень часто люди, которые по пути в нее заскакивают, путают направление и отправляются в мою глушь, думая, что сейчас доедут до метро. Каждый раз я наблюдаю перемены на их лице: сначала они уверены в том, что все идет по плану, потом немного непонимающе начинают смотреть по сторонам и хмуриться. Когда наконец маршрутка доезжает до конечной, они по-детски наивно остаются сидеть. Эти лица мне снятся и терзают душу. Но я чертов интроверт и так ни разу и не набралась смелости сказать хоть одному человеку, что он перепутал. © Подслушано
- Я настолько застенчивая, что при отсутствии часов покупаю жвачку в магазине, чтобы посмотреть время на чеке. © glotikmotik2944 / Pikabu
- Недавно начала работать в офисе, и так вышло, что временно работаю одна в одном из кабинетов. Каждый, кто заходит из соседних кабинетов, считает своим святым долгом посочувствовать мне: ’’Ах ты бедняжка, скучно, наверное, тебе в офисе-то’’. Да матерь Божья, мне офигительно! © FunAnn / Pikabu
- Ненавижу, когда договариваешься с людьми встретиться, а они потом реально хотят встретиться. © Twitter
- Самая большая проблема в жизни интроверта — это когда не пишешь людям, чтоб не быть навязчивым. А потом не пишешь, потому что столько времени прошло, уже неловко как-то даже. © spoonwagon / Twitter
- В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе. © Musciii / Pikabu
- Два раза в неделю я вру мужу. Говорю, что иду в тренажерный зал, надеваю спортивную одежду и уезжаю часа на 2. На самом деле я гуляю, сижу в кафе, наслаждаюсь одиночеством. Только ради моего накачанного ореха он готов посидеть с нашим ребенком целых 2 часа! После «зала» я прихожу отдохнувшая и в хорошем настроении. И приседаю весь день. © Подслушано
- Я переехала в Японию, и теперь мне почти не приходится ни с кем разговаривать. © bellow_whale / Reddit
- Однажды мой сосед устроил незапланированную вечеринку в нашей небольшой квартире. Пришло около 20 человек, они собирались делать что-то по учебе и просто провести вместе время. Это совсем не входило в мои планы, так что я просто изменил настройки роутера и снизил скорость интернета. Когда гости попытались выяснить, в чем дело, я ответил, что наш роутер не рассчитан на такое количество людей. И тогда все ушли заниматься в библиотеку, а я провел 8 часов в абсолютной тишине. © logicbeans / Reddit
- Я никогда не подхожу к двери, если никого не жду. Сегодня утром ко мне стучался сосед, и я, естественно, не открыл ему. Уже позже, когда я собирался на работу и не смог найти ключи, я понял, что добросовестный сосед нашел их с утра и хотел вернуть. Пусть это будет уроком другим интровертам. © PM_ME_YOUR_HUGETITS / Reddit
- Лайфхак для интровертов: всегда держите тарелку и ложку на рабочем столе. Если к вам зайдут коллеги, они подумают, что вы обедаете, и, скорее всего, оставят вас в покое. © IntrovertsGTL / Twitter
- Мой отец лет 15 назад сделал 2 звонка на входной двери. Один, с 2 звуковыми дорожками, был на типичном для расположения месте. При нажатии кнопки срабатывала мелодия — 1-я дорожка, а следом проигрывалась 2-я — 10-минутная аудиозапись со звуком истошного, с хрипами, собачьего лая и царапанья когтей по деревянной двери (стояло 2 входных двери: железная и внутренняя деревянная). И даже если нажимать на звонок снова, то лай не включался заново, а продолжался с разными интонациями. Звучало очень натурально. Второй же звонок представлял из себя малюсенькую кнопку, спрятанную наверху дверной коробки, которую невозможно увидеть и нащупать с 1-го раза, даже если знаешь, куда тыкать. Это был звонок для своих. Уже давно не живу с родителями, но, учитывая, сколько ходит по квартирам разных продаванов и прочих личностей, подумываем с мужем сделать так же. © Ms.Yara / Pikabu
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А вы считаете себя интровертом? Если да, то какие хитрости есть у вас, чтобы избегать лишнего общения и больше времени проводить наедине с собой?
Фото на превью Подслушано