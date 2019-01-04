18 интернет-объявлений, к авторам которых возникает уйма вопросов
Оказывается, сайты интернет-объявлений — очень веселое место. Одни люди с юмором подходят к продаже своих вещей или просто упражняются в остроумии, выдумывая несуществующие товары. А другие на полном серьезе пытаются продать бумажный лист, втулки и три четверти пары вьетнамок.
AdMe.ru cобрал предложения о продаже, которые удивляют и даже заставляют недоумевать.
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А какие странные объявления приходилось читать вам?
Фото на превью etkid2013 / reddit