18 интернет-объявлений, к авторам которых возникает уйма вопросов

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Оказывается, сайты интернет-объявлений — очень веселое место. Одни люди с юмором подходят к продаже своих вещей или просто упражняются в остроумии, выдумывая несуществующие товары. А другие на полном серьезе пытаются продать бумажный лист, втулки и три четверти пары вьетнамок.

AdMe.ru cобрал предложения о продаже, которые удивляют и даже заставляют недоумевать.

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А какие странные объявления приходилось читать вам?

Фото на превью etkid2013 / reddit

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