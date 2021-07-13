18 доказательств того, что утро владельцев котиков начинается не с кофе

Каждому, у кого в доме совсем недавно появился кот, нужно начать готовиться не только к тому, что в его жизни теперь будет больше мурчания, веселого совместного времяпрепровождения и возгласов домашних: «А кто тут у нас такой хорошенький?» Привычный распорядок дня тоже обязательно изменится, потому что маленький сосед непременно захочет внести в него свои коррективы. И начнет он прямо с утра.

Мы в AdMe.ru хорошо знаем, что такое просыпаться под бодрое «Мяу-у!» в 5:45 и, еще не разлепив веки, брести к пакету с кошачьим кормом. Потому что день владельца пушистика обычно начинается не с кофе. И даже если вы успеете налить себе чашечку, выпить ее спокойно все равно не получится, а докажет это бонусное фото в конце статьи.

«Всякий раз вижу такую великолепную картину, когда просыпаюсь»

«Да-да, кися, и тебе доброго утра»

«Кот всегда сидит у меня на руках, пока я пью кофе. И если я делаю это слишком долго, он начинает на меня орать»

«И так каждое утро. Но мы его любим»

«Она разорвала пакетик с угощениями, и я переложила их в другой. Тот пакетик она тоже разорвала, и я все это сложила еще в один. Вот что я увидела сегодня утром»

«Ее распорядок дня начинается с того, что она будит меня пораньше, чтобы лечь мне на ноги и поспать так еще немножко, прежде чем я встану»

«Этим утром он пытался взобраться по занавескам вверх и в конце концов просто оборвал их. Начинаю подозревать, что он все это устроил, просто чтобы посмотреть свой „телевизор“»

«Это Оникс. Вот в такой позе он любит сидеть по утрам и наблюдать за мной»

«Просыпаюсь и вижу его сидящим у меня на груди. Он весит 8 кг. Люблю его»

«И так каждый раз, если я не покормлю его через 0,056 секунды после того, как встану с постели»

«Он не мог дождаться, пока я открою жалюзи»

«Утро началось с того, что одна из моих кошек разбила коллекционную кружку 1994 года. Если я кому-нибудь понадоблюсь, я плачу в уголке»

«Утро с кошкой по кличке Пеннивайз. С ней никогда не бывает скучно»

«О, привет! Перекусим?»

«Ее обязательный ритуал — сесть мне на грудь и смотреть вот так, пока я ее не покормлю. Обычно все это происходит в 05:45»

«Просыпаюсь сегодня, а меня уже ждет подарок — перчатка без пальцев»

«Каждое утро она сидит тут и ждет угощения. Да, это собачьи вкусняшки, но она их тоже хочет»

Заводишь котенка — и каждый твой день начинается так

Бонус: «Папа пытается насладиться своим утренним кофе. Но у котика другие планы»