18 доказательств того, что иногда 8 Марта может превратиться в тот еще цирк

8 Марта — это время цветов, весны и женского счастья. Но некоторым людям не хватает всей этой гаммы эмоций, и они добавляют к этому дню щепотку юмора и уморительных казусов. Именно такими вот случаями и решили похвастаться наши сегодняшние герои.

Мы в AdMe.ru желаем, чтобы этот день для всех дам прошел гладко и чинно. А если хотите праздника чуть поострее — добро пожаловать в нашу подборку.

«Сын поздравил маму открыткой»

«Когда на 23 февраля подарили шампунь. Ответочка»

«Нет, это не месть за 23 февраля и не наглость. Просто была озвучена просьба: „Хочу выпиливать из фанеры всякие штуки. Подари мне на 8 Марта лобзик“. Но без контекста все выглядит иначе».

Идеальная супруга

7 марта. Вечер. Едем с супругой в гости к сестре. Необходимо купить цветы. Заехали в цветочный. Она вошла. Выходит с цветами. Состояние шоковое.

Далее диалог.

Супруга: «Не вздумай покупать мне цветы на 8 Марта! Впервые увидела цены на цветы перед 8 Марта! Купишь 9-го!»

Я: «Люблю тебя!» © RuslRusp / Pikabu

Лайфхак на 8 Марта

«Кто сказал, что мартовскими могут быть только коты?!»

Утешила

С утра гуляли с дочкой на детской площадке. Настроение хорошее, весной пахнет, к тому же женский день, праздник. К одной из мамочек рядом с нами подходит, ну наверное, муж. Дарит ей букет цветов, поздравляет. Моя дочка (4 года) смотрит на это все, слушает внимательно. Потом подходит ко мне, обнимает за ногу и с чувством так произносит:

— Эх, ты ж моя ягодка!

Потом разворачивается и уходит к краю площадки, бросив через плечо:

— Давай я тебе хоть палок насобираю... © More.Kelpi / Pikabu

«Предпраздничный день. Мой взгляд падает на упаковку чудесных вафелек, подаренных маме на 8 Марта»

«Позарился на желтую. Вместо ожидаемого лимонного вкуса я ощутил не очень приятный вкус. Мою трапезу прервал крик: „Сынок, зачем ты ешь мою пену для ванны?“»

«Муж поздравил: конфеты и „тюльпаны“. Оба работаем в техподдержке, так что „букет“ оценила»

«Подруга работает в крупной городской сети ювелирных салонов. Вот так их поздравило начальство с 8 Марта»

«С праздником, милые дамы!»

Вот так сюрприз

Встречалась какое-то время с парнем из достаточно обеспеченной семьи. У меня день рождения 9 марта, пригласил к себе домой. Захожу, а вся квартира в букетах цветов. Уже начала радоваться, как он говорит: «Это моей маме на 8 Марта подарили. Хочешь, тебе один передарю?» А подарил он мне свою старую рубашку, как бы частичку себя. Давно я так не смеялась. © Подслушано / Ideer

«Папа поздравил своих женщин с 8 Марта. Подарки слева направо: бабушке, маме и мне»

«Подарки на 8 Марта бывают разные. Моя маленькая мечта сбылась. Знакомьтесь, Теодор!»

«Студент. Денег нет. Выкручиваюсь как могу. Подарки для родных»

«Мне 17 лет. Папа неожиданно вспомнил, что я девочка. Ну а что нам, собственно, еще дарить? Юмор оценила»

У каждого свои ценности

Однажды лежала 8 Марта в больнице. Пришли навестить родители, принесли что-то, обернутое газетой. На мои вопросы о том, что же там, папа ответил — вобла (я ее очень люблю). У меня уже успели слюнки потечь, а в нем оказался букет тюльпанов. Даже немного расстроилась. © Подслушано / Ideer

«Маме сказали, что сегодня готовим мы»

Подруга инвестирует в будущее

Подарила мне подруга на 8 Марта коврик для фитнеса. Мол, позанимаешься, похудеешь, на шопинг сходим. А я по жизни ленивая, коврик даже не распаковала. Недавно собирается она ко мне в гости. Я, чтобы не обидеть, вынула из чехла, поставила у стены и сдвинула удерживающие резинки (типа занимаюсь). Подруга приходит и говорит: «Ты даже не занималась ни разу!» Офигеваю и спрашиваю, откуда она знает. Она подходит, разворачивает коврик, а там деньги. На «похудевший» шопинг. © Подслушано / Ideer