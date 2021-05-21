18 человек, которые привели свое жилье в порядок, и его теперь не узнать

Люди привыкают к окружающим их вещам и со временем перестают замечать какие-то мелкие недостатки. Но если взглянуть на свое жилье свежим взглядом, все недочеты сразу бросаются в глаза. Сперва кажется, что исправить их стоит немалых трудов или денег, но на самом деле это не так уж и сложно.

Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели работы пользователей сети, которые привели в порядок свои дома и квартиры с минимальными затратами. И теперь руки так и чешутся обновить что-то в своем жилье.

«Кошка подрала подлокотники дивана. Я вдохновилась постом в интернете и привела все в порядок с помощью иглы для валяния»

«Обновила складные стулья 1960-х годов. Дерзкие сиденья с яйцами выглядят немного глупо, но мне нравится»

«Наконец-то нашла мотивацию убрать свою кладовку!»

«С помощью краски и ткани превратила старую тележку для чая в вещицу в стиле ретро»

«У меня устал дергаться глаз от вида изодранных кошками стульев. Обивка из экокожи висит клочьями. Так что инструменты в зубы — и вперед»

«Купила мебельный микровелюр двух расцветок: фактурный оранжевый и оранжевый с котиками. Еще поролон (не пригодился), строительный степлер, скобы. И все перетянула».

«Вчера я обнаружила, что эти вкладки на моих окнах предназначены для того, чтобы наклонять их внутрь для очистки. Да будет свет»

«Благодаря советам в интернете очистил ванну от налета. Фото до и после»

«Старое кресло было из натуральной кожи. Видимо, ископаемого мамонта, судя по древности обивки. Хотела продать, но на мамонта никто не позарился даже за ₽ 1000»

«Тут я вспомнила про кулечек с отрезами ткани, который у меня есть. Что-то там на коленке скроила, прострочила на швейной машинке. Прибила степлером мебельным, каркас покрасила. Поставила в детской комнате».

Оказывается, за этот чайник может быть не стыдно перед гостями

«Я оклеила эту тумбочку обоями, покрасила изнутри и заменила ручку. Очень довольна!»

«Борюсь с депрессией. Сегодняшняя уборка заставила меня рыдать... Оказывается, я могу навести порядок»

«Плита выглядела ужасно. Я ее отмыл»

«Мы с лучшей подругой провели у этой двери маминого дома все выходные. Очень довольны тем, как все получилось»

Оказалось, обновить компьютерное кресло очень просто

«Это комод времен детства моего деда. Я его отреставрировал»

«Вместо того чтобы избавиться от бабушкиного кресла, которому уже 30 лет, я дала ему новую жизнь, сделав новый чехол и наволочки»

«Сестренка на 7-м месяце беременности, и ей совсем неудобно чистить душевую кабину. Я сделала это за нее!»

«Превратила скучные тумбочки в уникальные с помощью ручной росписи»