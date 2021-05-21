18 человек, которые привели свое жилье в порядок, и его теперь не узнать
Люди привыкают к окружающим их вещам и со временем перестают замечать какие-то мелкие недостатки. Но если взглянуть на свое жилье свежим взглядом, все недочеты сразу бросаются в глаза. Сперва кажется, что исправить их стоит немалых трудов или денег, но на самом деле это не так уж и сложно.
Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели работы пользователей сети, которые привели в порядок свои дома и квартиры с минимальными затратами. И теперь руки так и чешутся обновить что-то в своем жилье.
«Кошка подрала подлокотники дивана. Я вдохновилась постом в интернете и привела все в порядок с помощью иглы для валяния»
«Обновила складные стулья 1960-х годов. Дерзкие сиденья с яйцами выглядят немного глупо, но мне нравится»
«Наконец-то нашла мотивацию убрать свою кладовку!»
«С помощью краски и ткани превратила старую тележку для чая в вещицу в стиле ретро»
«У меня устал дергаться глаз от вида изодранных кошками стульев. Обивка из экокожи висит клочьями. Так что инструменты в зубы — и вперед»
«Купила мебельный микровелюр двух расцветок: фактурный оранжевый и оранжевый с котиками. Еще поролон (не пригодился), строительный степлер, скобы. И все перетянула».
«Вчера я обнаружила, что эти вкладки на моих окнах предназначены для того, чтобы наклонять их внутрь для очистки. Да будет свет»
«Благодаря советам в интернете очистил ванну от налета. Фото до и после»
«Старое кресло было из натуральной кожи. Видимо, ископаемого мамонта, судя по древности обивки. Хотела продать, но на мамонта никто не позарился даже за ₽ 1000»
«Тут я вспомнила про кулечек с отрезами ткани, который у меня есть. Что-то там на коленке скроила, прострочила на швейной машинке. Прибила степлером мебельным, каркас покрасила. Поставила в детской комнате».
Оказывается, за этот чайник может быть не стыдно перед гостями
«Я оклеила эту тумбочку обоями, покрасила изнутри и заменила ручку. Очень довольна!»
«Борюсь с депрессией. Сегодняшняя уборка заставила меня рыдать... Оказывается, я могу навести порядок»
«Плита выглядела ужасно. Я ее отмыл»
«Мы с лучшей подругой провели у этой двери маминого дома все выходные. Очень довольны тем, как все получилось»
Оказалось, обновить компьютерное кресло очень просто
«Это комод времен детства моего деда. Я его отреставрировал»
«Вместо того чтобы избавиться от бабушкиного кресла, которому уже 30 лет, я дала ему новую жизнь, сделав новый чехол и наволочки»
«Сестренка на 7-м месяце беременности, и ей совсем неудобно чистить душевую кабину. Я сделала это за нее!»
«Превратила скучные тумбочки в уникальные с помощью ручной росписи»
А вы что-нибудь привели в порядок в своем жилье за последнее время?