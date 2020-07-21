18 детей, которые кажутся клонами своих родителей

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Хотя мы можем только догадываться, как будем выглядеть с возрастом, некоторым достаточно просто открыть семейный альбом, и все сразу прояснится. Люди с феноменальной генетикой делятся в интернете собственными фотографиями и портретами своих родителей. Похоже, что их гены работают по принципу «копировать-вставить».

AdMe.ru выбрал 19 пар впечатляющих фото, глядя на которые вы усомнитесь в том, что перед вами разные люди.

1. «Мой отец и я, разница 38 лет»

2. «Мой папа и его друг 30 лет назад vs. Сын друга и я сегодня»

3. «Мой муж (1978) и моя дочь (2012)»

4. «Я в 20 vs. Мой отец в 18»

5. Тот же нос, те же волосы, похожие очки

6. «Моя мама и я в сари в подростковом возрасте»

7. «Фото моего папы в ливанском паспорте (ранние 1980-е) и моего младшего брата сейчас»

8. «Мой брат в 1998-м и его сын в 2020-м»

9. «Отец в 1972-м vs. Я в 2000-м»

10. «Сплит (слева я, справа моя мама)»

11. «Мой папа в 1980-х (справа) vs. Я в 2015-м (слева)»

12. «Моя дочь в 2 года в 1998-м (слева) и моя внучка в 2 года в 2019-м (справа)»

13. «Я в 70-х и мой сын несколько лет назад. Спасибо маме за челку!»

14. «Мы с мамой в 2005 vs. Я сейчас. Все говорят, что я копия ее в подростковом возрасте»

15. «Мой маленький клон! Мой сын и я, разница 33 года. Я его мама, кстати говоря»

16. «Мы с сестрой примерно в 1984-м vs. Мои дочери сейчас»

17. «Мой отец и я, обоим 24, в тех же очках»

18. «Моя 9-месячная дочь (справа) vs. Я в 9 месяцев (слева)»