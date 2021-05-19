18 человек, с которыми их собственная невнимательность сыграла злую шутку

Наш мозг содержит около 200 млрд нейронов, которые обрабатывают информацию с неимоверной скоростью. Но даже со столь мощным компьютером в голове мы иногда забываем о том, закрыта ли входная дверь и где лежит пульт от телевизора. А благодаря собственной невнимательности порой выдаем фейлы и похуже. Например, кто-то может спутать деревянные подставки с угощениями или купить огромную картину, не заметив сотни мопсов, нарисованных на ней.

Мы в AdMe.ru знаем, насколько обидными бывают подобные ситуации. Но именно так начинаются все занятные истории. А в бонусе вас ждет рассказ от парня, который едва не поседел из-за собственной рассеянности.

«Кажется, одного кусочка человеку не хватило, чтобы понять»

«Пришли сегодня с сыном в больницу. У входа самокат припаркован и пристегнут на замок. Но есть одно „но“»

«На этой неделе я перешел на электрический чайник. А вспомнил об этом слишком поздно»

«Кабельщик попросту не заметил стоящий у стены обруч»

«Меня жутко клонило в сон, и я решил приготовить себе кофе»

«Оставил ноутбук на кухне и случайно включил не ту горелку»

«Наша преподавательница заскучала и решила зайти на Facebook. Только вот она забыла о том, что ее ноутбук подключен к проектору»

«Закинул рыбные палочки в электропечь и лишь спустя 20 минут понял, что она не включена в розетку. Придется ждать еще»

«Забыл бутылку с водой в машине»

«Уже решил, что потерял банковскую карту, и заблокировал ее. Пропажа нашлась»

«Помогал другу подвинуть диван и положил шоколадку в задний карман, к телефону. Вспомнил об этом лишь тогда, когда пришел домой»

«Заказывал сверло диаметром 7,4 мм, но забыл поставить запятую»

«Пользовался этим видеорегистратором 5 лет. Он побывал в 3 разных машинах, и только сегодня я заметил, что не снял пленку»

«Думал, что покупаю вилки»

«Пластиковые ложки, 24 шт.».

Строитель забыл о рулетке

«Думала, что отклеиваю защитную пленку с нового монитора, а она оказалась поляризационной»

«Положил новый ноутбук в сумку и лишь со временем понял, что она волочится по асфальту»

«Друг заказал такую картину. Он подумал, что это просто огромная волна»

Бонус

Я однажды чуть не поседел в аэропорту. Билет покупал ночью и был слегка уставшим. Протягивая распечатку и паспорт на стойке регистрации, заметил, что вместо полного имени «Владислав» указал короткое «Влад». От моего перепуганного вида сотрудница авиакомпании аж заволновалась. Взяла документы и начала работать, кидая на меня странные взгляды. Потом, видимо, прочитав имя в электронном билете и сравнив с паспортом, улыбнулась и сказала, что у них при покупке допускается до 5 ошибок в Ф. И. О. Я все эти ошибки использовал в имени. © BigVlad / Pikabu