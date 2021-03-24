18 человек рассказали о своих чудаковатых семьях, и пол-интернета теперь на грани истерики

В любой семье есть какие-то странности. Часто они совершенно безобидные и не такие уж и редкие, но иногда хоть развлекательное шоу снимай. Телеведущий Джимми Фэллон именно так и сделал. В своем твиттере он попросил людей рассказать, какие смешные и странные вещи делают члены их семей. Желающих нашлось немало.

Мы в AdMe.ru решили, что ответы этих людей не получат должного внимания, если будут показаны только на телевидении, поэтому составили из них статью. А в бонусе мы раскроем секрет, почему многие не рассказывают мамам о своих проблемах.

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«Пожалуйста, доставь или я разозлюсь».

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Бонус: как не надо рассказывать мамам о своих проблемах (а как надо, мы не знаем)