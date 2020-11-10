18 человек рассказали о моменте в жизни, после которого они проснулись почти знаменитыми («Почти» — ключевое слово)

Не так давно один пользователь Twitter поинтересовался у людей, какая их самая слабая претензия на славу. При этом он не забыл рассказать о своей: «Я, к примеру, однажды встречался с двоюродной сестрой кого-то, кто сыграл кота-гуманоида в сериале „Доктор Кто“». И тред, запущенный им, внезапно стал вирусным. Выяснилось, что много у кого есть своя забавная, а порой и постыдная история, которая почти сделала его знаменитым.