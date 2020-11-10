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18 человек рассказали о моменте в жизни, после которого они проснулись почти знаменитыми («Почти» — ключевое слово)

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Не так давно один пользователь Twitter поинтересовался у людей, какая их самая слабая претензия на славу. При этом он не забыл рассказать о своей: «Я, к примеру, однажды встречался с двоюродной сестрой кого-то, кто сыграл кота-гуманоида в сериале „Доктор Кто“». И тред, запущенный им, внезапно стал вирусным. Выяснилось, что много у кого есть своя забавная, а порой и постыдная история, которая почти сделала его знаменитым.

Мы в AdMe.ru перебрали тысячи ответов пользователей этой социальной сети и подготовили для вас 18 наиболее курьезных.

1.

© nadirahzakariya / Twitter

2.

© heart1less / Twitter

3.

© JimMFelton / Twitter

4.

© BenetH42 / Twitter

5.

© keshanovaa / Twitter

6.

© el_crimes / Twitter

7.

© spilled100beers / Twitter

8.

© willtupper / Twitter

9.

© dismay_in_june / Twitter

10.

© MattBarnette / Twitter

11.

© JordanGrace_23 / Twitter

12.

© dimavesnin / Twitter

13.

© tracythewriter / Twitter

14.

© FinnMcCorry / Twitter

15.

© xjeezx / Twitter

16.

© DLGakaBD / Twitter

17.

© LICityRant / Twitter

18.

© lovvur / Twitter

Мы больше чем уверены, что у каждого человека есть собственная подобная история. Делитесь своей в комментариях, мы с удовольствием ее прочтем.

Фото на превью spilled100beers / Twitter, nadirahzakariya / Twitter
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