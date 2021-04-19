18 человек, которым повезло заметить крутую изюминку в обычных вещах

Не каждый из нас наделен даром замечать вокруг себя необычные вещи. Да и, будем честными, не вокруг каждого такие вещи есть. Но некоторые люди, словно магниты, притягивают к себе все впечатляющее и редкое. И как же здорово, что они делятся своими находками в интернете, ведь там мы обнаруживаем это и бережно собираем в свою копилку, чтобы потом показать читателям.

Вот и сегодня мы в AdMe.ru листали ленту и увидели фотографии, на которых запечатлено то, что может заметить далеко не каждый.

За эту ручку брались только рукой с обручальным кольцом. И вот что с ней стало

«В моей печеньке пропущена одна дырочка»

«Я случайно распилил шуруп, ввинченный в доску»

«Не пользовался сумкой 3 года, а сегодня открыл ее и нашел в ней яблоко. Вот так оно выглядит»

У этой камелии удивительные лепестки

«Когда ее шерсть приподнимается, на спине появляется вот такой зигзаг»

«Это самая огромная картошка фри, которую я видел в жизни»

«Винт, который держит мой номерной знак, заржавел не самым обычным образом»

Этот камень словно Пикассо нарисовал

«Заказал жареные устрицы в местном ресторанчике и в одной из них обнаружил жемчужину»

Вот что бывает, когда яйцо сносит очень старая курица

«В соседское дерево ударила молния. И теперь оно цветет вот так»

«На заднем дворе под крышкой образовалась отдельная экосистема»

Это старая коробка с цветными карандашами, с которых термиты съели все дерево. Вот что осталось

«Этим утром небо выглядело точь-в-точь как радужный градиент»

«Это мой сливочный сыр. Кстати, срок годности еще не истек»

«На пляже я нашел камень, внутри которого оказалось много других маленьких камешков»

«В пакете с чипсами обнаружил аномально толстую чипсину»