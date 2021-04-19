18 человек, которым повезло заметить крутую изюминку в обычных вещах
Не каждый из нас наделен даром замечать вокруг себя необычные вещи. Да и, будем честными, не вокруг каждого такие вещи есть. Но некоторые люди, словно магниты, притягивают к себе все впечатляющее и редкое. И как же здорово, что они делятся своими находками в интернете, ведь там мы обнаруживаем это и бережно собираем в свою копилку, чтобы потом показать читателям.
Вот и сегодня мы в AdMe.ru листали ленту и увидели фотографии, на которых запечатлено то, что может заметить далеко не каждый.
За эту ручку брались только рукой с обручальным кольцом. И вот что с ней стало
«В моей печеньке пропущена одна дырочка»
«Я случайно распилил шуруп, ввинченный в доску»
«Не пользовался сумкой 3 года, а сегодня открыл ее и нашел в ней яблоко. Вот так оно выглядит»
У этой камелии удивительные лепестки
«Когда ее шерсть приподнимается, на спине появляется вот такой зигзаг»
«Это самая огромная картошка фри, которую я видел в жизни»
«Винт, который держит мой номерной знак, заржавел не самым обычным образом»
Этот камень словно Пикассо нарисовал
«Заказал жареные устрицы в местном ресторанчике и в одной из них обнаружил жемчужину»
Вот что бывает, когда яйцо сносит очень старая курица
«В соседское дерево ударила молния. И теперь оно цветет вот так»
«На заднем дворе под крышкой образовалась отдельная экосистема»
Это старая коробка с цветными карандашами, с которых термиты съели все дерево. Вот что осталось
«Этим утром небо выглядело точь-в-точь как радужный градиент»
«Это мой сливочный сыр. Кстати, срок годности еще не истек»
«На пляже я нашел камень, внутри которого оказалось много других маленьких камешков»
«В пакете с чипсами обнаружил аномально толстую чипсину»
А вам приходилось совершать подобные маленькие открытия?
Фото на превью Vayrox_Ayp / Reddit
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