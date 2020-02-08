18 человек, которые вообще не были готовы к такому повороту событий

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Ученые специально исследуют, как мозг реагирует на неожиданности, приятные и неприятные. И оба типа ситуаций — хорошие и плохие — захватывают наше внимание, надолго оставаясь в памяти. Герои нашей подборки поделились в интернете подобными историями. Кто-то поймал момент за секунду до эпичного укуса, кто-то впечатлился реакцией ребенка на столкновение в магазине. Мы уверены, что у наших читателей найдется и свой рассказ о том, как выглядит эффект неожиданности во всей красе.

AdMe.ru прошерстил соцсети, чтобы в очередной раз доказать, что жизнь полна непредвиденных ситуаций.

«Фото сделано в тот самый момент, когда я наступила на скатерть и пролила шампанское»

«Я использовал блестящую монетку, чтобы привлечь внимание тюленей. Другой турист увидел это и попытался заинтересовать тюленей банкнотой в $ 100»

Когда порядочность застала врасплох

«Я уронил этого толстобрюха прямо на новый стул приятеля»

Новые реалии продаж: вместо холодных звонков

Когда хочешь сделать красивое фото на фоне моря с чашечкой чая, но не судьба

«Папа запечатлел момент, когда кот случайно врубил яркость на полную на моем ноутбуке»

«Фотографировал родителей, когда случилось это. Дурацкий голубь»

Фрагмент разговора, который будет трудно забыть, если не знать контекста

«Несколько лет назад я приехал в Лондон, поел какой-то дряни и уехал. А моя мама запечатлела вот этот чудесный момент»

Когда пытался сделать селфи с лошадью, но случился неожиданный «кусь»

«На рождественском фото этого года — выражение лица мамы после того, как ее лизнул пес»

Дети всегда очень непосредственны

«Я, ничего не подозревающий, с глуповатым выражением лица за секунду до того, как меня куснули ПРЯМО ТУДА»

Тот момент, когда на кухню залетела моль и объединила семью

«Мой сын отбил мяч прямо моей дочке в лицо»

Когда хочешь красивое фото на пляже, но в кадр нагло вклиниваются посторонние

«Шарф друга закрыл его лицо именно в тот момент, когда я делал фото»