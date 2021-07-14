18 человек, которые посадили семечко и даже не подозревали, чем это обернется в итоге
Создание чего-либо своими руками — процесс увлекательный и приносящий массу удовольствия. И неважно, чем вы занимаетесь: написанием картин, роботостроением или любовным выращиванием петрушки на подоконнике. Герои нашей сегодняшней подборки выбрали себе хобби в сфере садоводства и добились немного неожиданных успехов.
Мы в AdMe.ru понимаем, как важно бывает делиться результатами своего труда с окружающими. Особенно когда итоги работы оказываются такими диковинными, как в этой фотоподборке.
«Мой результат — болгарский перец размером с... клубничку»
«3 кукурузных початка одного и того же сорта»
- Так вот как выращивают мармелад! © AFGarrett / Reddit
«На кактусе в комнате дочки выросла настоящая цветочная корона»
«Мой дед вырастил действительно громадные картофелины и просто счастлив»
«Я слегка раздосадован тем, что внутри»
«Я вырастил двухцветный подсолнух!»
«Суккулент на нашем заднем дворе превратился в скорпиона»
- Ну ничего себе! Впервые такое вижу. © DizziVulpixy / Reddit
«Мои гортензии просто все еще не могут решить, какого же они будут цвета»
«Купил в магазине ананас, а из его верхушки вырастил новый»
«Смотрите-ка, мой кактус отрастил себе руки!»
«У меня вырос аномально длинный стручок фасоли»
«Отец невероятно горд этим монструозным помидором»
«Мои помидоры наконец показали свое истинное готическое лицо»
- Ух ты! Не знал, что такое вообще существует в природе. © Brucifer667 / Reddit
«После 3 месяцев, полных надежды и тяжелой работы в грязи, мы увидели долгожданную награду»
«Не могла позволить себе потратиться на модный свадебный букет. И вырастила его сама»
«Мой папа попросил опубликовать этот снимок... Его первая редька!»
«Это самая огромная дыня, которую я только выращивала. И она ведь все еще растет»
«Собрал урожай. Решил похвастаться. Помидоры, огурцы, картошка, перец. Смородина, фундук. Крыжовник, малина, вишня. Весь урожай в сборе»
А вы любите заниматься садом и огородом? Если да, будем рады увидеть фото.
Фото на превью Krlowen / Reddit
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