AdMe
AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

18 человек, которые посадили семечко и даже не подозревали, чем это обернется в итоге

301128
52

Создание чего-либо своими руками — процесс увлекательный и приносящий массу удовольствия. И неважно, чем вы занимаетесь: написанием картин, роботостроением или любовным выращиванием петрушки на подоконнике. Герои нашей сегодняшней подборки выбрали себе хобби в сфере садоводства и добились немного неожиданных успехов.

Мы в AdMe.ru понимаем, как важно бывает делиться результатами своего труда с окружающими. Особенно когда итоги работы оказываются такими диковинными, как в этой фотоподборке.

«Мой результат — болгарский перец размером с... клубничку»

«3 кукурузных початка одного и того же сорта»

«На кактусе в комнате дочки выросла настоящая цветочная корона»

«Мой дед вырастил действительно громадные картофелины и просто счастлив»

«Я слегка раздосадован тем, что внутри»

«Я вырастил двухцветный подсолнух!»

«Суккулент на нашем заднем дворе превратился в скорпиона»

«Мои гортензии просто все еще не могут решить, какого же они будут цвета»

«Купил в магазине ананас, а из его верхушки вырастил новый»

«Смотрите-ка, мой кактус отрастил себе руки!»

«У меня вырос аномально длинный стручок фасоли»

«Отец невероятно горд этим монструозным помидором»

«Мои помидоры наконец показали свое истинное готическое лицо»

  • Ух ты! Не знал, что такое вообще существует в природе. © Brucifer667 / Reddit

«После 3 месяцев, полных надежды и тяжелой работы в грязи, мы увидели долгожданную награду»

«Не могла позволить себе потратиться на модный свадебный букет. И вырастила его сама»

«Мой папа попросил опубликовать этот снимок... Его первая редька!»

«Это самая огромная дыня, которую я только выращивала. И она ведь все еще растет»

«Собрал урожай. Решил похвастаться. Помидоры, огурцы, картошка, перец. Смородина, фундук. Крыжовник, малина, вишня. Весь урожай в сборе»

А вы любите заниматься садом и огородом? Если да, будем рады увидеть фото.

Фото на превью Krlowen / Reddit
301128
52
Поделиться этой статьёй