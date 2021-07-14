18 человек, которые посадили семечко и даже не подозревали, чем это обернется в итоге

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Создание чего-либо своими руками — процесс увлекательный и приносящий массу удовольствия. И неважно, чем вы занимаетесь: написанием картин, роботостроением или любовным выращиванием петрушки на подоконнике. Герои нашей сегодняшней подборки выбрали себе хобби в сфере садоводства и добились немного неожиданных успехов.

Мы в AdMe.ru понимаем, как важно бывает делиться результатами своего труда с окружающими. Особенно когда итоги работы оказываются такими диковинными, как в этой фотоподборке.

«Мой результат — болгарский перец размером с... клубничку»

«3 кукурузных початка одного и того же сорта»

Так вот как выращивают мармелад! © AFGarrett / Reddit

«На кактусе в комнате дочки выросла настоящая цветочная корона»

«Мой дед вырастил действительно громадные картофелины и просто счастлив»

«Я слегка раздосадован тем, что внутри»

«Я вырастил двухцветный подсолнух!»

«Суккулент на нашем заднем дворе превратился в скорпиона»

Ну ничего себе! Впервые такое вижу. © DizziVulpixy / Reddit

«Мои гортензии просто все еще не могут решить, какого же они будут цвета»

«Купил в магазине ананас, а из его верхушки вырастил новый»

«Смотрите-ка, мой кактус отрастил себе руки!»

«У меня вырос аномально длинный стручок фасоли»

«Отец невероятно горд этим монструозным помидором»

«Мои помидоры наконец показали свое истинное готическое лицо»

Ух ты! Не знал, что такое вообще существует в природе. © Brucifer667 / Reddit

«После 3 месяцев, полных надежды и тяжелой работы в грязи, мы увидели долгожданную награду»

«Не могла позволить себе потратиться на модный свадебный букет. И вырастила его сама»

«Мой папа попросил опубликовать этот снимок... Его первая редька!»

«Это самая огромная дыня, которую я только выращивала. И она ведь все еще растет»

«Собрал урожай. Решил похвастаться. Помидоры, огурцы, картошка, перец. Смородина, фундук. Крыжовник, малина, вишня. Весь урожай в сборе»