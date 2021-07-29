18 человек, которые не понаслышке знают, что в шкафах можно найти больше интересного, чем хотелось бы

В детстве наши бабушки и мамы предупреждали: любопытство до добра не доведет. Но иногда их советы вспоминаются слишком поздно. Например, невинная уборка в шкафу может обернуться разоблачением чужих секретов, которых мы и знать не желали. А если искать нарочно, то и вовсе можно попрощаться со спокойной семейной жизнью.

Мы в AdMe.ru почитали эти истории и убедились, что у многих есть свои маленькие тайны. И хорошо, когда над ними можно просто посмеяться.

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Однажды, неожиданно вернувшись домой, нашла в шкафу незнакомую девушку. Муж пытался отвертеться, утверждая, что в шкаф она спряталась, просто испугавшись. Водевиль! Ей можно только посочувствовать: неожиданно попала в дурацкое положение и, строго говоря, не виновата. Уверена, она считала мужа абсолютно свободным мужчиной. И тут — здрасьте! Девушку в полном ауте пришлось отпаивать чаем с валерьянкой и давать денег на такси. © Тетя Нюра / AdMe

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Возвращаюсь как-то из командировки и в комоде нахожу лифчик с хорошими такими чашечками. Мы жили в доме с общей прачечной, и муж просто притащил случайно забытую в сушилке вещь, сразу не отнес обратно, а потом забыл. И это как-то сразу было настолько очевидно, что, кроме как посмеяться над ситуацией, даже в голову ничего не пришло. © brugmansia / Pikabu

С родителями не живу уже 2 года. Недавно приехала в гости и нашла в шкафу мамин дневник. Естественно, я захотела его прочитать. Мама писала о том, что из-за переезда в другой город у нее нет денег, а папа — карьерист и дико экономит на ней. Рассказывала своему дневнику, что откладывает по рублю мне и брату на вкусный йогурт, экономит на себе... Прочитала я все это и заплакала. Ведь живу точно с таким же человеком, который не позволяет мне покупать дорогие вещи, запрещает делать маникюр и педикюр. Это, по его мнению, пустая трата денег. Он никогда не дарит мне цветы, ибо они же завянут. © Подслушано / VK

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Во время беременности лежала в больнице. Попросила мужа привезти мне футболку из шкафа. Привез: в стразах, еще и на размер меньше. На вопрос «Чье это?» ответил, мол, твое. Поскандалили. Вечером позвонил и сказал, что это его друга. 8 лет я думала, что муж изменял мне. За это время я успела сдружиться с женой того самого друга. Недавно рассказала ей о том случае. В общем, это была реально футболка ее мужа. © NUVertu / Pikabu

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Незадолго до дня рождения нашла в шкафу футляр для колец в форме металлической божьей коровки. Ничего не сказала. На следующий день муж говорит, что ему нужно 20 тыс. рублей. Я в душе засияла: он хочет подарить мне золотое кольцо! Настал день рождения, а муж дарит маленькую коробочку с тремя пробниками российских духов. Сделала вид, что безумно рада его подарку. © Подслушано / VK

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Я дизайнер. У моих первых клиентов был сын-студент. У него была своя отдельная мини-квартира над гаражом: 2 спальни, гостиная, ванная и мини-кухня. Но его не стало, и вскоре родители продали дом. Я вернулся туда с новыми владельцами, и мы наткнулись на шкаф, где, как я был уверен, раньше находилась лестничная клетка, ведущая в пристройку над гаражом. Новые клиенты заявили, что это просто шкаф. Но я был непреклонен. Тогда мужчина засмеялся, взял молоток и пробил стену. Оказалось, первые хозяева дома просто забаррикадировали лестничную клетку. Мебель их сына, книги и безделушки все еще были там. © Dawn Farley / Quora

Я как-то с отдыха трусы мужские привезла. Месяц отдыхала в Таиланде, перед вылетом домой в очередной раз сдала вещи в местную прачечную — люблю эту опцию, когда сугубо пляжные вещи привозишь домой чистыми, глажеными и спокойно убираешь в шкаф. Прилетела мертвая после двух пересадок, легла спать, мама решила разобрать мой чемодан. Сильно удивилась паре хороших мужских трусов среди прочего. И доказать случайность их возникновения в чемодане было практически невозможно, благо дева я взрослая. © MilyaSpb / Pikabu

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В 8-м классе к нам в школу приходила гинеколог, чтобы прочитать лекцию о половом созревании. После девочкам выдали пакетики со всякими брошюрами, прокладками. Свой я бросила в шкаф. И забыла бы про это, если бы не скандал, устроенный мамой, когда, перебирая вещи, она нашла календарик с рекламой противозачаточных таблеток. До сих пор мне не верит... © Подслушано / VK

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Я помню, когда-то в детстве нашла школьный аттестат отца — оказалось, он был троечником. А мы же практически боготворим родителей в детстве, у них не может быть недостатков. Особенно с такими требованиями, как у моих. Как оказалось, мама тоже в школе была так себе и даже в техникум не смогла поступить. Как пошла в 16 на завод, так и проработала там 37 лет без всякого продвижения. А я в школе отличницей была, любимицей учителей, а дома меня ругали за каждую четверку и смеялись над моими мечтами и амбициями. Ну теперь-то я понимаю, почему так. © Deleted User / AdMe

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В детстве докопалась в песочнице до земли, а так как я была суперпродвинутым ребенком, то решила, что докопала до литосферной плиты и теперь нужно отправить образцы ученым, чтобы те мне дали награду. Каково было мое разочарование, когда спустя полгода я нашла подписанный мною конверт с землей внутри на верхней полке шкафа. Целый день не разговаривала потом с мамой за то, что та не отправила образцы в Москву. © Подслушано / VK

Мне было около 8 лет, и я нашла кое-что для себя в шкафу моей мамы. Подарок не был упакован, я действительно его хотела и была очень счастлива. До Рождества оставалась еще неделя, так что мне пришлось сохранить секрет. Однако в рождественское утро я была очень разочарована, потому что развернула свой подарок и уже знала, что это. И я никогда больше не заглядывала в шкаф. Думаю, иногда сюрприз нужен больше, чем подарок. © Ellen Elliott / Quora

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Спрятали подарки в шкаф. Вечером дети говорят: «Мы открыли шкаф, но нашли какие-то коробки, открывать не стали. Не обижайтесь на нас, мы нечаянно». И видно по мордочкам, как сильно они хотят эти подарки увидеть хотя бы одним глазком. В общем, мы решили показать один подарок из шести. Показали. Очень обрадовались. А потом мы сказали: «Эти подарки вы получите на Новый год. Радость будет, но сюрприза уже нет». После этого лазить в шкаф перестали. Предвкушают. © Bisquit / AdMe

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Я узнал, что у моего отца была секретная комната, в которую можно было попасть, только сняв одежду с одной из дверей гардероба. Как-то наш дом затопило из-за дождей и все было разрушено. В ту ночь, когда уровень воды немного упал, мы пошли, чтобы забрать важные вещи. Я пошел в комнату родителей и внезапно услышал какие-то шумы из шкафа. Открыв дверцу, я увидел другую дверь и моего отца в секретной комнате. Я чувствовал себя очень глупым, потому что прожил в этом доме 13 лет и не знал, что она существует. Секретная комната была не единственной вещью, которую я обнаружил в тот день. Еще я узнал, что некоторые электрические розетки в доме были поддельными и, открутив их, можно было найти спрятанное там золото или деньги. © Unknown author / Quora

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Это было примерно в 96-м. Муж занимался торговлей автозапчастями вместе со своим другом. И вот в один из дней я нахожу у нас дома на неприметном месте такую страшненькую замусоленную куколку. Нашему сыну в то время было 4 года, и он играл исключительно в машинки. Чужих детей в доме не бывало. Паника накрыла и меня, и мужа. Самое простое решение — предмет заговорен и подброшен недругами. Но расследование показало следующее. Мой муж с другом собирались ехать за товаром. Путь неблизкий и в то время опасный. А перед отъездом друг что-то забыл дома и вернулся. Его жена посчитала это плохой приметой и вспомнила, что нужно в таком случае взять с собой какой-то ненужный предмет. И сунула в руки своему мужу старую собачью игрушку. В командировку они благополучно съездили, а куклу по приезде он оставил уже в нашем доме и забыл. © Karusel320 / Pikabu