18 человек доказали, что за каждой двойкой и замечанием в школе скрывается юморная история

Начальная школа. Пишем диктант про лес: птички, деревья, все дела. Учительница диктует следующее предложение: «В лесном пруду плавает ерш». Все пишут, а я сижу туплю, потому что с ранних лет не могу делать то, чего не понимаю.

Учительница:

— Ты почему не пишешь?

— Я не понимаю.

— Чего не понимаешь?

Я очень скромно:

— Так ведь ерш нужен для того, чтобы унитазы чистить. Почему он в лесном пруду-то плавает? © McCleanly / Pikabu

В 5-м классе меня на 3 дня отстранили от занятий, потому что я «вела себя неприлично и предлагала мальчикам встречаться». На самом деле я просто напевала строчку из песни группы Spice Girls: «If you wanna be my lover, you gotta get with my friends». («Если хочешь быть моим возлюбленным, ты должен поладить с моими друзьями». — Прим. AdMe.ru). Группа была популярной, и эта песня просто застряла у меня в голове. И кто тут еще неприличный. © canibuyatrowel / Reddit

Друг вчера рассказал, как в начальной школе ему дали задание написать про лучшую женщину на свете. Весь класс написал про маму, он — про Милен Фармер. © sashakhazina / Twitter