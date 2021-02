18 человек доказали, что за каждой двойкой и замечанием в школе скрывается юморная история

В 5-м классе меня на 3 дня отстранили от занятий, потому что я «вела себя неприлично и предлагала мальчикам встречаться». На самом деле я просто напевала строчку из песни группы Spice Girls: «If you wanna be my lover, you gotta get with my friends». («Если хочешь быть моим возлюбленным, ты должен поладить с моими друзьями». — Прим. AdMe.ru). Группа была популярной, и эта песня просто застряла у меня в голове. И кто тут еще неприличный. © canibuyatrowel / Reddit