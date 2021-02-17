18 человек доказали, что за каждой двойкой и замечанием в школе скрывается юморная история
За школьные годы у нас успевает скопиться множество ярких воспоминаний. Каждому ученику знакомо это щемящее чувство, когда идешь домой с плохой оценкой и гадаешь, как на это отреагируют родители. А как же забыть о ребяческих проделках, о замечаниях учителей, которые порой были забавными, а иногда и странными.
Сегодняшняя подборка историй AdMe.ru подтверждает, что ошибаться могут не только ученики, но и учителя и это частенько вызывает смех и недоумение.
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Дочка ходит на гимнастику, им там ставят оценки. Приносит она как-то двойку. Причем в отличие от школы эта оценка означает, что она либо отказалась выполнять элемент, либо демонстративно не старалась. Я спрашиваю: «Неужели ты даже не переживаешь?» На что она отвечает: «Знаешь, мама, я учусь не обращать внимания на оценки и просто быть счастливой». Философ 6-летний, блин. Спорить не стала. © Tane4ka0886 / Pikabu
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В бытность учителем проверяла ученические работы. В одной из тетрадей не смогла разобрать написанное, в сердцах написала: «Пиши разборчивее!» На уроке тетради выдала, урок провела, после звонка на перемену подошел ученик с той самой тетрадкой, стоит переминается с ноги на ногу. На вопрос «Что нужно?» ответил вопросом: «А что тут написано?» Почерк у меня не очень хороший, ага. © Galina Povorozniuk / Facebook
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Самая лучшая история о победах над системой в моей жизни — это когда я на уроке рассказывал соседке по парте шутку. Учительница услышала наш смех, попросила поделиться, чтобы «все вместе посмеялись». Я рассказал, и ВСЕ ПОСМЕЯЛИСЬ. © marshallmigrain / Twitter
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В школе учитель спросил: «Зачем мы изучаем математику?» Я с умным видом рассказала про Вселенную, состоящую из чисел и букв, мол, изучая математику, мы постигаем секреты Вселенной. В ответ учитель засмеялся мне в лицо и сказал: «Вообще-то, для сдачи экзаменов!» А одноклассники до конца школы называли меня сумасшедшим философом. © «Подслушано» / Ideer
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Я училась в 5-м классе. Пришел новый учитель, паренек, только после универа. Вводный урок, класс шумит, учитель, смущаясь, оглашает тему урока: «Стихи и песни». Тяну руку, встаю и начинаю декламировать: «Мороз и солнце; день чудесный». Голос у меня громкий, класс затихает, учитель недоуменно взирает на меня. Я заканчиваю и говорю: «Я и песню могу». А он отвечает: «Это все замечательно, конечно, но тема урока — „Стихийные бедствия“». Ну в общем, так меня и называли года 4 еще: Стихийное бедствие. © BonnieLy / Pikabu
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Сочинение у дочки, класс 4-й. Полкласса написало: «Прилетели глисты» вместо «клесты». И, главное, никого не смутили летающие глисты. © Герасимов Александр / AdMe
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Начальная школа. Пишем диктант про лес: птички, деревья, все дела. Учительница диктует следующее предложение: «В лесном пруду плавает ерш». Все пишут, а я сижу туплю, потому что с ранних лет не могу делать то, чего не понимаю.
Учительница:
— Ты почему не пишешь?
— Я не понимаю.
— Чего не понимаешь?
Я очень скромно:
— Так ведь ерш нужен для того, чтобы унитазы чистить. Почему он в лесном пруду-то плавает? © McCleanly / Pikabu
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В 5-м классе меня на 3 дня отстранили от занятий, потому что я «вела себя неприлично и предлагала мальчикам встречаться». На самом деле я просто напевала строчку из песни группы Spice Girls: «If you wanna be my lover, you gotta get with my friends». («Если хочешь быть моим возлюбленным, ты должен поладить с моими друзьями». — Прим. AdMe.ru). Группа была популярной, и эта песня просто застряла у меня в голове. И кто тут еще неприличный. © canibuyatrowel / Reddit
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Друг вчера рассказал, как в начальной школе ему дали задание написать про лучшую женщину на свете. Весь класс написал про маму, он — про Милен Фармер. © sashakhazina / Twitter
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Моя мама работала в школе в начальных классах. При знакомстве с первоклашками представилась: «Лидия Ивановна», — но все 4 года была Леди Ивановна. © «Подслушано» / Ideer
- Учитель истории задал мне вопрос: «Какие цвета на российском флаге?» Я ответила: «Белый, синий, красный». Он сказал: «Садись, кол тебе! Белоснежный, небесный, алый». У меня до сих пор травма. © Katja Roz / Facebook
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Училась во 2-м классе. Отличница. Зимой на физкультуре катались на лыжах. Я начала уставать и решила срезать. Учительница увидела и влепила мне в дневник 2. Иду домой, реву на всю улицу. Мама встречает:
— Чего ревешь?
— Двойку получила.
— По какому предмету?
— Физкультура, круг срезала.
Обняла меня:
— Реветь надо, когда глупая! А ты находчивая, просто не повезло. В другой раз смотри, чтобы не заметили. © «Подслушано» / Ideer
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Начали проходить по литературе «Отцы и дети». Учительница задала написать 5–7 наших ассоциаций со словом «отцы», потом попросила зачитать одного мальчика, что у него получилось. Он прочел: «Мудрость, авторитет, надежность, сила, ОТСУТСТВИЕ». © erichmarrria / Twitter
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У сына часто меняется классный руководитель. Новая учительница раздала детям анкеты. Позабавило пожелание, которое написал ей сын:
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В 11-м классе мне сделали замечание за «мяуканье во время контрольной». У меня до сих пор есть документ с этой записью. © americanslang59 / Reddit
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Как-то моя сестра решила помочь маме с уборкой. Дошло дело до комнаты брата. Заглянули они за комод, а там вырванные из дневника листы и на каждом по несколько двоек. Выбегают они к брату, а он сидит и телевизор смотрит. Мама и сестра кричат на него: «Миша, вот листы из дневника! Тут одни двойки!» Брат спокойно встает, берет листы из рук сестры, смотрит на них и говорит: «Что? Листы выпали? Надо вклеить», — и уходит в свою комнату. Сестра и мама так растерялись из-за спокойного и уверенного ответа, что больше к брату не приставали. © valsto / Pikabu
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Случай с моим ребенком.
Учительница: «Что ест мишка?»
Ребенок: «Мясо!»
Учительница: «Неправильно. Мишка ест мед». © Оля Тимошенко / Facebook
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Однажды во времена учебы в начальной школе получила первую двойку. Как сейчас помню свои душевные страдания в ожидании родителей с работы. Лежала на диване и слушала песню на пластинке: «А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике...» Потом пришла мама, посмеялась над этой картиной, и я с чувством облегчения и в веселом настроении побежала ужинать. © «Подслушано» / Ideer
А у вас есть забавные истории, связанные со школой?