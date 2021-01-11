18 человек, чья соображалка уже явно вышла на новую ступень эволюции
Многим из нас приходилось проявлять креативный подход в решении задач. Но у наших сегодняшних героев смекалка работает на пике человеческих возможностей. И о таких случаях интернет должен был узнать как можно скорее.
Мы в AdMe.ru зорко озираем просторы сети, чтобы не упустить примеры народной смекалки, и уже несемся к вам с очередной порцией таких историй на блюдечке с золотой каемочкой.
- Старшей дочке 4 с половиной года. Стало ей нравиться слушать страшилки. Рассказываем ей с женой истории на прогулках. Дочка на одной страшилке не останавливается, давай еще, мол. У меня хоть с воображением все в порядке, но страшилок не мог придумать нормальных, все «заказчику» не нравилось. До тех пор, пока я не догадался пересказывать ей тексты песен группы «Король и Шут». Вот тут пошло дело! © kartaev / Pikabu
- Захожу сегодня в очередной магазин бытовой техники, рассматриваю товары, прикидываю цены. Вдруг вижу — консультант с блаженной улыбкой быстро так подкрадывается, видимо, жаждет поработать. Ну и я шагнул ему навстречу и говорю:
— Добрый день, могу я вам чем-нибудь помочь?
5 секунд ступора, и ошалевший парень мне выдает:
— Да, купите что-нибудь, пожалуйста... © zver714 / Pikabu
«Пришел к родителям в гости, а там отец клюкву крутит». © Gogen1986 / Pikabu
- Этот случай произошел с моей прабабушкой. Однажды она прогуливалась по рынку и почувствовала, что в ее сумке кто-то роется. Обернувшись, она успела поймать за руку негодяя. В другой руке у него что-то блеснуло. В следующий момент в голове прабабушки пронеслось множество мыслей: «Как выпутаться из этой ситуации, при этом не пострадать и сумку уберечь?» В итоге она быстро собралась, пристально взглянула в глаза этому человеку и тихо спросила: «Ты что, своих не узнаешь?» Он заулыбался, и все закончилось хорошо. © SaxonRoberts / Pikabu
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Знакомый работает в отделе продаж. За недолгий срок службы освоил все азы и нашел интересный лайфхак для общения с должниками. В 9 случаях из 10 дозвониться до должника бывает сложно по причине того, что «Он отошел, перезвоните позже» или «Он на совещании». В таких случаях на вопрос «А кто его спрашивает?» друг отвечает кратко и лаконично: «Я ему денег должен, вернуть хотел». Вжух! И вдруг нужный человек тут же появляется. © Taziksolivie / Pikabu
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Наблюдал сейчас на остановке презабавнейшую картину. Морозяка дикий (—36 °С), стоит мадам. Ей нужно позвонить, телефон сенсорный, а на руках теплые варежки, и снимать их совсем не хочется. И тут включается смекалка! Чем набрать номер, если руки в варежках? Конечно, блин, языком! И вот стоит это чудо, самозабвенно лижет экран мобилки, листая записную книжку! © Unknown author / Bash
«В деревне. Сначала и не понял, что за модные стельки». © archi94 / Pikabu
- Еду в гору на приличной скорости. Вдруг справа меня резко подрезает «девятка» и тут же останавливается перед моим носом, как вкопанная. Заглохла после смелого маневра. Еле успел затормозить, в полуметре буквально. Сижу, пытаясь восстановить дыхание и унять дрожь в руках и ногах. «Девятка» пытается завестись и начинает медленно так скатываться на меня. Смотрю на все это дикими глазами. «Девятка» скатывается и замирает, упершись в мой передний бампер. Открывается водительская дверь, и оттуда выходит девушка лет 20. Подходит, осматривает свой задний бампер и мне возмущенно: «ВЫ ЧЕГО ДИСТАНЦИЮ НЕ СОБЛЮДАЕТЕ?!» Открыл рот, выпучил глаза и молча на нее смотрю. А ведь всегда считал себя находчивым человеком. © Unknown author / Bash
- Брат младший отжег. Остался один дома, решил сварить пельмени. Понятия не имел, как это делать, и додумался позвонить в службу техподдержки с этим вопросом! И что бы вы думали? Ему рассказали! © Unknown author / Bash
- Возле метро стоит мужик и орет хитрый бессвязный текст: «Зеленые инопланетяне, порча, сглаз, приворот, макияж, маникюр...» И держит что-то в руках. Народ толпами подбегает посмотреть и в благодарность получает макулатуру «Покупайте двери только у нас». © Unknown author / Bash
«В ночное время на гараже регулярно собирались весьма шумные компании. Жители дома нашли изящное решение этой проблемы». © Lelby / Pikabu
- У нас в столовой один мужик все время брал двойную порцию. Говорил: «Дайте мне и Рустаму». И повариха только сегодня додумалась спросить, кто этот Рустам. Мужик честно ответил: «Я». © White Tiger / Bash
- Я работаю в офисе. Когда люди останавливаются у моего стола и никак не хотят оставить меня одного, я встаю и иду набрать себе воды, пока они говорят со мной. Потом, вместо того чтобы вернуться к своему рабочему месту, я провожаю их к их столу. Они инстинктивно садятся. Затем я просто прерываю беседу и возвращаюсь к работе. © Electricpants / Reddit
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Мой отец ездил на грузовике, продавая инструменты механикам в разных мастерских. Ему пришла в голову идея начать продавать шоколадные батончики за $ 1. Но при каждой покупке инструмента клиент получал шоколадный батончик бесплатно. Почти все, кто спрашивал, сколько стоит батончик, не хотели платить за него ни доллара, но они покупали набор розеток за $ 100, чтобы получить вкусняшку бесплатно. © graveyardspin / Reddit
«Работаю в розничном магазине, понадобилось избавиться от документов с истекшими сроками. Шредера, конечно же, нет. Но есть лапшерезка». © MaxFell / Pikabu
- Живу на 23-м этаже. Лифт иногда жду по 7–10 минут, и это считается нормой. Память у меня девичья, и я частенько забываю что-то в квартире. Приходится возвращаться, а значит, снова ждать лифт. Пешком идти еще дольше. И вот придумала я оставлять свои мелкие вещички в почтовом ящике. Это очень удобно, и нет необходимости возвращаться. Туда влезли солнцезащитные очки, помада и зарядка для телефона. Зимой там варежки и крем еще. © Подслушано / Ideer
- Приехала к родственникам, у них всегда много вкусной еды, а я недавно достигла идеала в фигуре. Дядя мой это знает, и мы договорились, что когда мой уровень жора достигает предела, то он говорит: «Ты в гостях! Столько есть неприлично!» Если хорошее воспитание, то это действует безотказно. Мне так держать себя в руках не помогали ни влюбленность, ни дорогущий абонемент в спортзал. © Подслушано / Ideer
- Мой молодой человек начал храпеть по ночам. Ну очень громко. Поначалу пихала его рукой, он переворачивался и на время храпеть переставал. Когда это перестало работать, нашла другой способ: чешу ему голову. И — о чудо! — храпеть перестает сразу же! Когда же чешу голову перед сном, говорит, что его это успокаивает. А то, что ночью чесала, даже не помнит. © Подслушано / Ideer
А какие впечатляющие примеры смекалки недавно видели вы?