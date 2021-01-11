18 человек, чья соображалка уже явно вышла на новую ступень эволюции

Знакомый работает в отделе продаж. За недолгий срок службы освоил все азы и нашел интересный лайфхак для общения с должниками. В 9 случаях из 10 дозвониться до должника бывает сложно по причине того, что «Он отошел, перезвоните позже» или «Он на совещании». В таких случаях на вопрос «А кто его спрашивает?» друг отвечает кратко и лаконично: «Я ему денег должен, вернуть хотел». Вжух! И вдруг нужный человек тут же появляется. © Taziksolivie / Pikabu