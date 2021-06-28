18 братьев и сестер, с которыми точно не соскучишься

В большой семье скучно не бывает. Ведь все мы рано или поздно совершаем чудные поступки, которым порой просто нет объяснения. За собой всегда сложно замечать такие вещи, но вот если это близкий человек, то реакция родственников оказывается молниеносной. И они даже успевают делиться произошедшим в сети.

Мы в AdMe.ru любим разные семейные приколы, розыгрыши, комичные наблюдения от родственников и решили поделиться ими с вами.

«Сестра мешала мне спать своим храпом, поэтому я записала все на диктофон и отправила ей»

«Мой брат переставил кнопки на клавиатуре»

«Брат починил отвалившийся уголок скотчем. Ремонтник от бога»

«Сестра принесла завтрак и спрашивает: „Тебе с изюмом или без?“ И смеется. Подхожу и вижу это»

«Моя младшая сестра приготовила праздничный ужин и попросила отправить всем друзьям приглашение на этот праздник. Так вот, друзья, ждем вас в гости»

«Моей сестре 11 лет, и она одержима вырезанием лиц из торта, даже если он еще не был разрезан»

«Мой маленький двоюродный брат все время просил еще соуса. В итоге он укусил только один раз»

«Мой брат только что потратил более $ 2 500 на сборку компьютера своей мечты, и вот на чем он сидит»

«Я подарила сестре подставку для украшений. Не могу удержаться от смеха, когда вижу, как она ее использует, — хранит в ней свои таблетки»

«Жена сказала моему брату: „Используй книги „Сделай сам“, чтобы починить кресло“. Сделано»

«Моя 9-летняя сестра сама создает AirPods»

«Мой брат хотел компьютер на день рождения, поэтому я сделал ему это»

«Сестра предложила мне эту кепку со словами: „Стильно, модно, молодежно“»

«Моему брату сказали пойти поиграть на улице, и он сделал то, о чем его просили»

«Моя сестра и зять сделали фото для беременных»

«Моя сестра потратила 20 минут на поиск наушника»

«Решил спрятать зубную щетку моей сестры в необычном месте»

«Итак, мы с сестрой решили сделать торт в стиле Reddit»