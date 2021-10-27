18 баловней судьбы, которых природа наделила такой внешностью, что прохожие вслед оборачиваются

Идеальных людей не существует, но мы нередко ищем в себе недостатки или хотим что-то изменить в своей внешности. И забываем, что как раз в таких «некрасивых» мелочах кроется наша уникальность.

Мы в AdMe.ru считаем, что нестандартная внешность лишь повод для гордости и любви к себе. Предлагаем вам посмотреть на людей, которые родились не такими, как другие. В качестве бонуса — человек, который увидел свою особенность, только когда сделал рентген.

«У моей сестры глаза карие, зеленые и голубые одновременно»

«У моей девушки на руке есть родимое пятно, которое напоминает карту Земли. Оно неяркое, но заметное, так что я обвел его маркером»

«Самый милый пес и моя гетерохромия»

«Под ультрафиолетом мое витилиго выглядит так»

«Когда я завязываю хвостик, мои седые и темные волосы образуют практически идеальную линию»

«У меня различаются большие пальцы»

«Мои руки аномально длинные»

«У меня с рождения на левой руке 4 пальца»

«Странно, моя борода постоянно с обеих сторон так вьется»

«И только в 30 я поняла, что у меня разные пальцы»

«Мой правый глаз разделен вертикально: с одной стороны он карий, с другой — зеленый. А в детстве он был голубым и карим»

«Из-за моей генетической особенности большой палец может гнуться и назад, и вперед»

«У меня в глазу есть маленький полумесяц (это не опасно)»

«Когда я замерзаю, проявляются вены на руках. И это видно даже на загорелой коже»

«Одно из моих витилиго напоминает счастливого Пакмана»

«У меня есть лишний палец, который полностью функционирует и выглядит абсолютно нормально»

«Скоро мне стукнет 54, я вышла на пенсию в 39, и у меня 2 сына. Я люблю адреналин и гонки. У меня огромный нос, глаза разного размера и шрам на шее после операций»

«Ах да, еще у меня чертовски клевая улыбка».

Бонус: «Очень интересно наблюдать свое строение так детально: в моей стопе есть лишняя кость»