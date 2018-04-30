17 совершенно привычных вещей, которые поразят вас своей феноменальностью
Вы когда-нибудь видели змею без кожи? Знаете, как выглядит миллион долларов? А как — снег на Марсе? Нет? Тогда вам стоит заглянуть в нашу подборку. Вы удивитесь, как много в мире оригинального в самых обычных явлениях и вещах.
AdMe.ru сам поразился этим обыкновенным и в то же время необычным фотографиям и спешит показать их вам.
Необычный человеческий глаз
Обед гусеницы
Клубника сердечком
Одинокое дерево словно из фильма ужасов
Змея без кожи
«Мне дали сдачу монеткой, которой 150 лет»
Игральные карты в стиле минимализма
Деревня в Японии будто из сказки
Цветок необычной окраски
Помидор необычной формы
Место, где встречается день и ночь
Огромные багеты
Так выглядит миллион долларов в однодолларовых купюрах
Крошечная отвертка
Волшебный лес в Бельгии, где раз в год одновременно расцветают миллионы колокольчиков
M&M’s в виде идеального икосаэдра
Скелет рыбы фугу
Снежные дюны Марса
Какая фотография поразила вас больше остальных?
Фото на превью AlwaysSpinClockwise/reddit