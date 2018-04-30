17 совершенно привычных вещей, которые поразят вас своей феноменальностью

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Вы когда-нибудь видели змею без кожи? Знаете, как выглядит миллион долларов? А как — снег на Марсе? Нет? Тогда вам стоит заглянуть в нашу подборку. Вы удивитесь, как много в мире оригинального в самых обычных явлениях и вещах.

AdMe.ru сам поразился этим обыкновенным и в то же время необычным фотографиям и спешит показать их вам.

Необычный человеческий глаз

Обед гусеницы

Клубника сердечком

Одинокое дерево словно из фильма ужасов

Змея без кожи

«Мне дали сдачу монеткой, которой 150 лет»

Игральные карты в стиле минимализма

Деревня в Японии будто из сказки

Цветок необычной окраски

Помидор необычной формы

Место, где встречается день и ночь

Огромные багеты

Так выглядит миллион долларов в однодолларовых купюрах

Крошечная отвертка

Волшебный лес в Бельгии, где раз в год одновременно расцветают миллионы колокольчиков

M&M’s в виде идеального икосаэдра

Скелет рыбы фугу

Снежные дюны Марса

Какая фотография поразила вас больше остальных?