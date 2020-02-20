17 СМС от людей, у которых можно поучиться, как быть бойким на язык

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У некоторых людей повышенный уровень красноречия в крови, поэтому общение с ними всегда незабываемо. В сегодняшних СМС-переписках как раз участвуют такие люди, которые ни дня не проживут спокойно, если не сострят.

Мы в AdMe.ru за все, что поднимает настроение, поэтому уверены, что эти диалоги сделают ваш день бодрее.

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Может, и у вас есть пример реальной СМС-переписки, где собеседники просто блещут остроумием?