17 СМС от людей, у которых можно поучиться, как быть бойким на язык
У некоторых людей повышенный уровень красноречия в крови, поэтому общение с ними всегда незабываемо. В сегодняшних СМС-переписках как раз участвуют такие люди, которые ни дня не проживут спокойно, если не сострят.
Мы в AdMe.ru за все, что поднимает настроение, поэтому уверены, что эти диалоги сделают ваш день бодрее.
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Может, и у вас есть пример реальной СМС-переписки, где собеседники просто блещут остроумием?
Фото на превью Ольга Бешлей / twitter