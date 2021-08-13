17 смельчаков, которые решили не тратить свою единственную жизнь на нелюбимую работу и сорвали джекпот

К сожалению, многие люди занимаются не тем, к чему у них лежит душа. Поэтому так здорово видеть, когда кто-то отваживается уйти с опостылевшей работы, чтобы заняться тем, что действительно нравится. Бывшие продавцы и офисные работники становятся ювелирами или фотографами, начинают писать картины или вырезать из дерева шахматы.

AdMe.ru вдохновился идеей о том, что в какой-то момент можно просто взять и начать жить так, как хочется. В нашей подборке те, кто уже на это решился.

«Я продал свои вещи, ушел с работы и переехал в Таиланд. Лучшее решение в жизни. Так теперь выглядит мой задний двор»

«7 месяцев назад я уволился из супермаркета и стал ювелиром. Я просто чувствовал, что у меня есть талант и неправильно оставаться там. Это моя самая сложная работа»

«3 месяца назад ушел с работы и посвятил себя искусству. На этот набор шахмат, которые я вырезал вручную, ушло около 150 часов»

Из воспитателя в стилисты

Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и отправилась в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне за 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого бы всего, наверное, и не случилось. © Unknown author / Подслушано

«Мне понадобился год, чтобы подкопить денег и решиться бросить работу. Теперь я художник, и постепенно все налаживается»

«Мне почти 40, был фронтэнд-разработчиком. Работа хорошая, но в какой-то момент я понял, что она угнетает меня. 4 года назад решился уйти и заняться фотографией»

«4 года я потратил на разработку этой настолки. Было непросто отказаться от стабильной зарплаты, но я понял: или сейчас, или никогда — и пошел ва-банк»

Никогда не поздно учиться новому

Проработав всю жизнь на фабрике, где я просто шил недорогие сумки, я уволился и поступил в колледж. Если у меня получилось, то и вы сможете. © slowjunk111 / Reddit

«Я решил бросить работу, путешествовать по миру и заниматься фотографией. Это мой 101-й любимый снимок»

«Я бросил работу год назад и начал переделывать мотоциклы. Это занятие стало моей настоящей страстью»

Сменить профессию страшно, но ужасно интересно

В следующем месяце мне будет 30 лет. Практически всю жизнь я проработала в сфере управления и юриспруденции, но давно хотелось попробовать себя в кулинарии. Меня отговаривали, я слушалась и боялась. А потом обнаружила, что каждое утро начинается с проклятий и нервно трясущихся частей тела. Завтра мой последний рабочий день. Неожиданно мое резюме (рассматриваю вакансию повара) оказалось весьма популярно, несмотря на отсутствие опыта работы. Ставку сделала на небольшое заведение, где меня готовы сразу трудоустроить. С детства мечтала носить китель служителя закона — не срослось. И тогда меня это очень сильно подкосило. Китель повара? А почему нет? © Riful / Pikabu

«Бросил работу в большой компании и продал свой стартап. А сейчас запускаю сбор средств на выпуск первой настолки»

«Лицо жены буквально светится от счастья. Она решилась уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя своему делу — мыловарению»

Один день, одно решение

Казалось бы, обычный день, но сегодня утром я вдруг решил, что пора что-то менять. Уволился с работы, продал свою однушку какому-то риелторскому агентству за смешную цену, купил новые шлепанцы, чемодан и билет в Таиланд. Сейчас сижу и жду посадки на рейс. Позади у меня престижная работа и стабильность, впереди — пустота и неизвестность, но впервые за 26 лет я по-настоящему счастлив. © Unknown author / Подслушано

«Бросил работу ради того, чтобы делать обзоры на автомобили. На моем канале выходит 25-е видео»

«После того как я уволилась с работы, появилось время на то, чтобы находить разные цветы. Это, например, суперблум»

Суперблум — это редкое явление обильного цветения диких цветов.

Кругосветка вместо офиса

Уволилась с престижной работы, продала все ценные вещи и уехала в кругосветку. Спустя 2 месяца пути у меня позади 8 стран Африки. Еще полгода назад я бы рассмеялась, если бы кто-то сказал мне, что я буду писать этот пост, находясь в Мозамбике. Мечты сбываются! Все, что нужно, — это решиться сделать шаг навстречу им. Не бояться, не паниковать, следовать голосу сердца. И мне кажется, что я встретила свою любовь. © Unknown author / Подслушано