17 шалопаев, которые почти каждый день проводят краш-тест родительских нервов

У большинства родителей имеется вагон и маленькая тележка терпения, когда дело касается проделок их чад. Но упорные детишки не собираются пасовать и каждый день выдумывают новые шалости, последствия которых нашим героям остается только фотографировать да в интернет выкладывать.

Мы в AdMe.ru хотим поставить таким мамам и папам памятник, но пока можем только показать, какие уморительные испытания дарит им судьба.

«Родителям на заметку. Никогда не покупайте своим детям вот такие пружинки»

«Иначе они придут ночью все в слезах, чтобы вы починили вот это...»

«У дочери (13 лет) заглючил телефон. 2 дня не работал. Муж забрал на работу починить. Прислал фото...»

В WhatsApp войти нереально, сообщения сыплются ежесекундно.

«Олимпиада по математике, 3-й класс. Ну логично же ответил!»

"Ох уж эти дочки. Накануне было. Я в ночную смену. Прилетает сообщение от младшей дочери (10 лет):

«И вот что отвечать? Я просто пришел на свидание, и... все! Просто пришел. Я не знаю. Я ничего не делал. И вообще, этот вопрос логичнее задать матери, как мне кажется. Короче, отцы, в воспитании дочерей все непонятно, но очень интересно».

«Моя 4-летняя дочь решила сесть рядом с телевизором, а потом ударить его, потому что я сказал, что ей нельзя есть вкусняшки»

«4-летний ребенок положил кексы в мои туфли. Им капец?»

«У нас с братом один компьютер на двоих, и он каким-то образом зашел в мою учетную запись и сбросил все данные»

«Сброс этого ПК 13 %».

«Мы убирали комнату наших дочерей и нашли коробку с игральными кубиками. Во всех наших играх кубики на месте, поэтому я понятия не имею, кто и когда их собрал»

«Сегодня мой 8-летний сын взял секатор и перекусил трубку фреона у кондиционера. Он очень любит инструменты и мастерить»

«Сегодня утром наш ребенок подарил жене открытку на день рождения»

«Я буду уважать тебя, потому что ты делаешь 70 % необходимых мне вещей».

«Жена попросила 10-летнего сына отнести подушку наверх (она имела в виду в спальню)»

«Как мой 3-летний ребенок ест пончики. Покупали на всех»

«Моя сестренка положила носок в очень хорошо приготовленный попкорн»

«Мой сын думает, что он крутой шутник»

«Дочь помогла нам с готовкой»

«Мой сын закричал, что пришло „грязное письмецо“. Бегу к нему в столовую, и он показывает мне это...»

«Сын попросил веревку, чтобы сделать ловушку... Я должен был догадаться»