17 редких хитростей от людей, которые со смекалкой на «ты»

50 3 40 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Практически из любой ситуации можно найти выход, если включить фантазию и задействовать на полную катушку изобретательность. По крайней мере, герои нашей подборки явно в ладах со смекалкой и находят новые решения даже там, где не сработало ничто иное.

Мы в AdMe.ru уверены, что для вас гениальные и простые в исполнении секретики тоже будут нелишними. Ведь каждый человек заинтересован в том, чтобы максимально упростить себе жизнь.

Сестренке не разрешают брать телефон на ночь, чтобы она не сидела в нем до утра. Но я заметила, что она хитрит... А родители до сих пор ничего не заподозрили

Простой способ избавляться от старого наполнителя в кошачьем лотке

Снять суперклей прекрасно помогают обычная соль и вода

Используйте невидимки, чтобы легко распутать шнурки

Оригинальный способ оправдаться перед преподавателем

«Мой босс привязывает к шнуркам худи записки, чтобы не забыть просмотреть их позже»

Занимаясь поделками или шитьем, когда необходимо постоянно отмерять мелкие детали, можно поставить пометки на ногте

Вместо того чтобы выкидывать специи, которые приносят при доставке еды, просто наполните ими баночки и пользуйтесь в повседневной жизни

Более удобный способ сливать воду после варки макарон

Чтобы не терять невидимки, найдите место в ванной, куда можно прикрепить магнит

Заведите привычку носить под чехлом телефона экстренный набор: наличные и записку с нужными номерами

Чтобы избавиться от неприятного запаха и очистить барабан стиральной машины, поставьте горячий режим стирки, закинув в нее таблетку для посудомоечной машины

Упаковки с семенами очень удобно хранить в маленьком фотоальбоме

Обвяжите резинкой карман шорт изнутри — и вы перестанете бескопоиться о потере ключей или телефона как при обычном движении, так и при беге

Если ваш гаечный ключ больше самой детали, им все равно можно воспользоваться, если вставить в пустующее пространство монетку или другую подходящую мелочь

Нестандартная хитрость от ревнивой девушки

Отец дал детям задание нарисовать себя спящим и действительно лег спать