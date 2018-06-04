17 привычек окружающих, из-за которых у кого угодно сдадут нервы

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Ад — это такое место, где в кинотеатре рядом с вами всегда садится громко жующий человек, в общественном транспорте неизменно поджидает недовольная всем старушка, а в McDonald’s вечно подсаживается парочка друзей — любителей чужого картофеля фри. И как же ужасно, когда приходится сталкиваться с подобными явлениями в реальной жизни.

AdMe.ru собрал 17 поступков людей, которые могут кого угодно вывести из себя.

1. «Вы только посмотрите, как мой друг держит джойстик»

2. Люди, хватит оставлять свой мусор на прилавках магазинов

3. «Каждый день по пути домой мне приходится проходить мимо этого»

4. Кто-то на работе вечно переворачивает бумагу не той стороной

5. Каждое утро водитель этого автомобиля оставляет его посреди дороги и идет в Starbucks за кофе. Cтоянка находится в паре шагов от этого места

6. Элитный уход за газонами и безразличное отношение ко всему остальному

7. Собеседование в 08:00. На часах 08:35, и человек, который должен его провести, до сих пор не явился

8. Если вы собираетесь заказать сразу 30 сэндвичей, то будьте добры хотя бы для вида предложить пройти вперед тем, у кого заказ поменьше

9. Водители пикапов, пожалуйста, прекратите так парковаться

10. «Привожу ее дословную цитату: „Заказывай, я ничего не буду“»

11. «Сидящий позади пассажир самолета весь полет был одной ногой на моей и без того крошечной территории»

12. Если бы только было место, куда можно поставить тележку, когда вы в ней больше не нуждаетесь

13. Парк после погожего дня

14. Экспресс-касса разве не для экспресс-покупок нужна?

15. «Почтальон доставил мои солнцезащитные очки»

16. Почему люди не сдирают пленку с новой техники?

17. Бесит, когда пассажиры в общественном транспорте занимают место у прохода и не двигаются к окну, чтобы и другие могли присесть

Бонус: слабонервным лучше отойти от экранов

А вам доводилось сталкиваться с чем-то подобным? Какие еще ситуации не вызывают у вас ничего, кроме раздражения?