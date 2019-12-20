17 раз, когда чей-то скучный рабочий день превратился в номер КВН
Когда вместе с вами работают люди, способные внести дозу позитива в серые будни, утро рабочего дня не кажется таким уж мрачным. А предновогодние завалы и авралы становятся не такими страшными, и в ежедневный водоворот событий добавляется пикантная острота. И благодаря особенным клиентам и находчивым сотрудникам день легко может начаться рыцарским турниром, а закончиться — проверкой, жива ли английская королева.
Мы в AdMe.ru изрядно посмеялись, пока читали все эти комичные истории. И надеемся, что они поднимут настроение и вам и зарядят позитивом перед новогодними праздниками.
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Конец напряженного рабочего дня. Подруга разговаривает по телефону с клиентом: «Ну а чтобы увидеть эту информацию самостоятельно и в любое время, вы можете зайти в личный кабинет». Из трубки раздается протяжный вздох и грустный-грустный голос: «Я бы с удовольствием, но у меня нет личного кабинета. Я сижу в обычном оупен-спейсе». © MadTillDead / pikabu
- Рабочий день длится 12 часов, из них час вычитают на обед. Вызывает начальник:
— Почему вы пробыли в столовой 1 час?
— Обедал. У меня же час вычитают, в чем вопрос?
— Вычитают, но это не значит, что вы можете целый час обедать. Запомните, что незаменимых нет.
— Да-да, я знаю, вы у меня не первый работодатель.
Начальник не смог ничего ответить. © anirustk / pikabu
- Работаю в детском развлекательном центре администратором. Так случилось, что пришлось справить нужду в месте, куда ходят все посетители и их дети. Захожу, закрываю за собой дверь, а с той стороны голос девочки лет 3: «Мам, подожди, надо тете помочь». Это чудо встало под кабинкой и начало приговаривать: «Пс-пс-пс, тетя, пс-пс-пс». Я в растерянности — и смешно, и стыдно; но все-таки последовала указаниям маленькой принцессы.
Когда мама ей сказала, что надо идти, девочка настояла на том, что нужно проконтролировать, чтобы тетя помыла ручки с мылом. Так вот, я, 25-летняя мадам, мыла руки под надзором 3-летней девчонки. Обожаю свою работу. © Подслушано / vk
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Сегодня я узнал, как называется в некоторых крупных компаниях необходимый офисному работнику поход в туалет. Биопауза. Биопауза, блин.
— Алле, можно Алевтину Павловну?
— Чуть позже, она на биопаузе. © D.oh / pikabu
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У нас в магазине как-то раз выбирала духи женщина — военный сержант. Когда ей не нравился запах, она говорила: «Фигня, отставить». А выбирали мы ей, кстати, нежный женственный аромат. © Подслушано / vk
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Начался обед, редкий случай, когда все свалили и во всем здании тишина. Закрываю дверь в кабинет на ключ. Наливаю себе кофе, снимаю обувь, закидываю ноги на стол, разваливаюсь в кресле. Красота! Смотрю сериал, ем вкусную булочку, пью кофе. Вдруг дергается дверная ручка. Да с такой силой, что страх того, ЧТО за дверью, становится единственной мыслью. За секунду ручка дергается еще раз, и дверь, закрытая на 2 оборота замка, выламывается.
Я от ужаса вскакиваю, естественно, выливаю на себя кофе, булочка падает на пол. В дверях стоит милая бабушка:
— Ой, а ты чего одна, милая?
— Все на обед ушли, — сдавленно выдаю я.
— Обед? Так ты б закрылась, что ли. Ну кушай-кушай, я в коридоре подожду. © Pramprumprimprum / pikabu
- Жена работает в интернет-магазине менеджером. Так как январь — самый тухлый по продажам месяц, то начальство решило заманить клиентов всякого рода скидками. Звонит женщина:
— Здравствуйте, а у вас есть такой-то товар?
— Да, есть. Сейчас на него как раз скидка 10 %.
— А вот этот товар есть?
— Да, в наличии. Сейчас он идет по скидке 15 %.
— Доставка курьером сколько будет стоить?
— Доставка курьером у нас до 15 января бесплатно до квартиры.
— Я ничего у вас покупать не буду! — почему-то закричала женщина.
— Почему, что вас не устроило?
— Слишком все хорошо, вы точно аферисты и мошенники!
И бросила трубку. Вот что это было? © denivanov / pikabu
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Олег. Его называли Хьюстон, хотя никакого отношения к этому городу и к США он не имел. И новый начальник какое-то время не мог понять, откуда такое прозвище. Но однажды, в понедельник с утра, Олег позвонил начальнику: «Я сегодня не смогу выйти. У меня проблемы!» И начальнику все стало ясно. © shabaev / pikabu
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На работе сижу в кабинете с 5 довольно задрипанного вида тетками: джинсы, свитеры, немытые головы (я парень с волосами чуть длиннее обычного). Заходит курьер, обводит взглядом кабинет и спрашивает: «Кто из вас Вадим?» На следующий день все (кроме меня) пришли в юбках и с укладками. © Подслушано / vk
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Недавно узнала, что у здания, которое мы снимаем под офис, есть подвал. И в этом подвале владелец здания разворачивает свой небольшой бизнес: разводит опарышей и всяких червяков для рыбалки и обогащения сельскохозяйственных угодий. Утром к нам приезжали поставщики комплектующих. Сижу разговариваю с ними, и один из них говорит:
— Прикольное у вас помещение. Свое?
— Не свое.
— А хозяин где?
— Да в подвале, червей кормит. © 889900 / pikabu
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Сижу в кабинетике, никого не трогаю. Звонок по внешней линии: «Здравствуйте, вы в тайгу оборудование поставляете?» Тут меня заклинило: я представил, как мы вертолетами поставляем IP-оборудование в тайгу, как сбрасываем все это на парашютах, как люди с суровыми лицами это оборудование ловят и устанавливают в палатках.
— Нет, не поставляем, нужен нормальный адрес.
— Так тайга адрес-то.
— Ну тайга — это же лес, там тигры, лисы и волки.
— Какие, на фиг, тигры и волки, вы там в Питере совсем свихнулись? Город Тайга Кемеровской области! © denivanov / pikabu
- Есть у нас в организации секретарь одного руководителя по имени, допустим, Маша (изменено в целях сохранения инкогнито). А фамилию изменять не буду, но и сразу не скажу, иначе соль пропадет. Так вот, спрашивает мой начальник у сотрудника:
— Как там фамилия того секретаря? Машей вроде зовут.
— Шевчук! — кричит тот с другого конца офиса.
— Шевчук?!
— Шевчук!!!
И в ту же секунду по радио начинает звучать песня «Что такое осень». Я говорю: «Вы, кажется, только что Шевчука вызвали». © SabaKonb / pikabu
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Пришла к другу в офис. Говорит, что в коллективе есть человек, которого все ненавидят. Предложил угадать, кто это. Сперва я остановилась на истеричном бездарном секретаре. Но потом увидела ошалелого менеджера, который на общей кухне в микроволновке разогревал котлеты из скумбрии. © Wizard_Severus / twitter
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Сегодня на уроке сольфеджио спросил у мальчика: «Что такое реприза?» Он промолчал. Я спросил еще раз, он посмотрел на меня и ответил: «Это когда одно и то же повторяют по 2 раза». © PKorolyovskiy / twitter
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Работаю в офисе. Специфика такая, что у нас слишком много свободного времени. Это свободное время — настоящая мука, когда шеф в офисе. Зато когда его нет, работа превращается в рай. Этот понедельник был как раз таким днем. Всем офисом решили устроить настоящий рыцарский турнир: вместо коней — стулья, вместо копий — швабры.
Турнир почти закончился, финальный поединок, и тут заходит шеф. У всех паника, давай разбегаться, а шеф спокойным, но грозным тоном говорит: «Чего вы? Продолжайте-продолжайте. Я и приз новый добавлю. Кто побеждает — остается в компании, кто проигрывает — уходит».
У всех шок, начали отнекиваться, но шеф был непреклонен. Пришлось выезжать на «ристалище». Берем разгон, удар, обе швабры попадают в носы, мы падаем со стульев. Кровь из носа ручьем, а шеф ржет как дурной. Тут же подобрел, сказал, что его так давно никто не развлекал. В итоге никого не уволил. © staruxa111 / pikabu
А у вас бывали обескураживающие ситуации на работе? Если да, то какие из них вам запомнились больше всего?
Фото на превью Подслушано / vk