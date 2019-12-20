17 раз, когда чей-то скучный рабочий день превратился в номер КВН

Работаю в офисе. Специфика такая, что у нас слишком много свободного времени. Это свободное время — настоящая мука, когда шеф в офисе. Зато когда его нет, работа превращается в рай. Этот понедельник был как раз таким днем. Всем офисом решили устроить настоящий рыцарский турнир: вместо коней — стулья, вместо копий — швабры.

Турнир почти закончился, финальный поединок, и тут заходит шеф. У всех паника, давай разбегаться, а шеф спокойным, но грозным тоном говорит: «Чего вы? Продолжайте-продолжайте. Я и приз новый добавлю. Кто побеждает — остается в компании, кто проигрывает — уходит».

У всех шок, начали отнекиваться, но шеф был непреклонен. Пришлось выезжать на «ристалище». Берем разгон, удар, обе швабры попадают в носы, мы падаем со стульев. Кровь из носа ручьем, а шеф ржет как дурной. Тут же подобрел, сказал, что его так давно никто не развлекал. В итоге никого не уволил. © staruxa111 / pikabu