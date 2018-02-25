17 рабочих, которым хватит одного фото, чтобы объяснить травматологу все

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Женщины в среднем живут на 4,5 года дольше мужчин. Такой вывод можно сделать из ожидаемой продолжительности жизни по миру по версии ООН. Там приведены данные в отдельности для мужчин и для женщин. Нам кажется, что эта подборка может частично объяснить такую неутешительную статистику.

AdMe.ru собрал фото рабочих, которые плевать хотели на технику безопасности, ведь, по их мнению, она не для крутых парней.

1. «Не двигайся, мне надо ровно отрезать»

2. «А ты точно удержишь?»

3. Как в мультиках. Пока вниз не смотришь — не падаешь

4. Не думаю, что это хорошая идея

5. «Просто у нас не было другого выхода»

6. «Безопасность прежде всего». Какая ирония...

7. Необходимость — мать изобретательности

8. Еще чуть вправо и...

9. Когда начальство прибудет с минуты на минуту, а ты забыл повесить флаг

10. Да что может пойти не так?

11. Из них бы получились неплохие чирлидеры

12. Нет лестницы — нет проблем

13. Видимо, он не знает пословицу про сук, на котором сидишь

14. «Да я так сто раз уже делал»

15. Опасный парень

16. Почему б и не починить компрессор кондиционера на 28-м этаже

17. Швабра однозначно поможет, если что