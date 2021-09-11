17 примеров смекалки, которые стоит запомнить самому и рассказать товарищу
Согласитесь, людям со смекалкой живется легче. Эти креативные ребята способны выкрутиться из любой ситуации, а найти нестандартное решение сложных проблем для них — проще простого. Часто их лайфхаки становятся популярными в интернете и уходят в народ, даже если на первый взгляд кажутся немного странными.
Мы в AdMe.ru считаем, что эти житейские хитрости достойны внимания наших читателей.
- К моей маме очень сложно дозвониться, потому что она вечно не слышит звонок мобильного. Как-то у нее собралось 20 пропущенных от папы. После этого папа психанул и установил маме на звонок песню Аллы Пугачевой в его же исполнении. Первые 5 секунд он просто поет, а потом начинает истошно орать. Теперь у мамы есть всего 5 секунд, чтобы ответить на звонок, но она управляется за 3 секунды. © Палата № 6 / VK
- У меня очень плохая память на лица. Иногда я даже в фильмах не могу запомнить, кто есть кто. Но для поликлиник у меня есть лайфхак: когда занимаю за кем-то очередь, запоминаю его обувь. Лицо быстро стирается из памяти, одежду могут снять, а вот обувь в большинстве случаев остается та же. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я высыпаю жвачку в эту баночку от таблеток, чтобы люди думали, что я принимаю лекарства, и не просили поделиться. © saumik_h / Reddit
- Было мне лет 5–6. Я очень хотел одну дорогую игрушку. Папа сказал, что купит мне ее, если я соберу кубик Рубика. Через 10 минут я принес его собранным. Отец от удивления чуть не выронил газету, а мама начала причитать: «Вундеркинд у нас растет, точно гений будет!» И только я стоял и думал: «Как же хорошо, что на кубике разноцветные наклейки, которые просто можно незаметно переклеить так, чтобы кубик выглядел собранным». Конечно, мое читерство было быстро раскрыто, но игрушку я все-таки получил, за смекалку. © Warheart123 / Pikabu
- У меня плохое зрение, но я не хожу в очках. Иногда, когда мне нужно что-то рассмотреть вдалеке, например номер автобуса или ценники на верхних полках в магазине, я использую функцию приближения на камере смартфона.
- Мне нужно было документы в универ подавать. Сама я не смогла, пошел мой папа, он рядом работал. Приходит, а там очередь дикая. Абитуриенты и родители злые, комиссия чаи гоняет. Папа выкрутился красиво: пошел к себе на работу и взял бейдж на шнурке, с ним вернулся в универ. С невозмутимым видом прошел мимо очереди, все увидели, что он с бейджиком и не останавливали его.
Зашел в кабинет, а там комиссия снова чай пьет. Девушка начала было: «Подождите в коридоре», — но увидела бейдж и сразу начала работать. Папа подал все, а когда выходил, сказал очереди: «Заходите по несколько человек, там не одна сотрудница документы принимает», — и пошел процесс. При этом бейдж вообще не читал никто.
- Когда ваша собака убегает, не гонитесь за ней. Просто лягте на пол и сделайте вид, что вам больно. © kickypie / Reddit
- На ручку электросамоката надел резинки. Когда перевожу его в метро, резинками фиксирую ручку тормоза, чтобы самокат не катался. Сегодня зашел в магазин, а самокат поставил у стены, где он никому не мешал. Через 10 минут выхожу, а самоката нет. Увидел его на земле метрах в 20. Кто-то хотел на нем уехать, но не вышло, потому что при зажатом тормозе блокируется и переднее, и заднее колесо. Похоже, мне повезло, что вор был без смекалки. © gromt / Pikabu
- Получила от своего парня сообщение, он игриво приглашал посидеть в кафе. Следом написал: «Ой, это не тебе, хотел коллеге отправить». Конечно, я бросила все дела и пошла в то кафе, чтобы поймать негодяя с поличным. Прихожу, а он сидит один, машет мне и говорит, что я опоздала. Оказывается решил схитрить, чтобы выманить меня на свидание, потому что в последнее время мы из-за работы и учебы почти не виделись. В итоге мы отлично провели время. © Палата № 6 / VK
- Я всегда держу в машине разные приправы и соль. С таким набором даже самые пресные бутерброды на заправках становятся вкусными. © KTAFullOn / Reddit
- Поехал я в командировку со своим коллегой. В дороге выяснилось, что я забыл дома зарядку для айфона. Я сказал коллеге, что нам нужно заехать в магазин и купить зарядное устройство, но он направился в ближайшую гостиницу. На ресепшне с уверенным лицом сказал менеджеру, что останавливался здесь и забыл в номере зарядку от айфона. Менеджер попросил помощника вынести коробку, там было около 20 разных зарядных устройств, 3 из них подходили к моему телефону. В итоге за оригинальную зарядку мы заплатили копейки — дали немного денег помощнику на чай. © Amar Minhas / Quora
- Летали с подругой в Турцию. Отель недорогой, да и денег взяли только на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку для душа. У нас паника, оплатить ущерб нечем, поэтому мы побежали в магазин. Купили суперклей, с пальмы надрали «паклю». Обезжирили поверхность, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично, даже перестал подтекать на стыке. Нас такая гордость взяла! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Размешиваю горячий кофе фруктовым льдом. Температура кофе моментально становится комфортной для питья. Потом я вытираю лед и снова его замораживаю. © SirDrew007 / Reddit
- Потеряла я кошелек, расстроилась сильно. Там и налички было прилично, и зарплата на днях пришла на карточку. Думала, что украли. Зашла в приложение интернет-банка, чтобы карту заблокировать и хотя бы эти деньги спасти. И вдруг вижу, что кто-то мне 10 рублей скинул. С переводом было и сообщение: «Я нашла ваш кошелек на остановке, позвоните по такому-то номеру».
При встрече девушка отдала мне кошелек со всей наличкой и картами. Я хотела ее отблагодарить деньгами, но она ни в какую не согласилась. Сказала, главное, что хозяйка кошелька нашлась. Мне так приятно стало! Очень радует мысль о том, что есть такие честные и доброжелательные люди с хорошей смекалкой. © Палата № 6 / VK
- Когда у вас отключили свет, возьмите пустые кувшины из-под молока или воды и наденьте их на фонарики. Так они будут светить гораздо ярче. © prolific_ideas / Reddit
А у вас есть смекалистые знакомые? Или, может, вы сами — генератор гениальных идей?
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