17 примеров смекалки, которые стоит запомнить самому и рассказать товарищу

Согласитесь, людям со смекалкой живется легче. Эти креативные ребята способны выкрутиться из любой ситуации, а найти нестандартное решение сложных проблем для них — проще простого. Часто их лайфхаки становятся популярными в интернете и уходят в народ, даже если на первый взгляд кажутся немного странными.