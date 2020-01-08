17 примеров того, как извлечь пользу из своей лени
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В далеком 1955 году примерный дедушка Виктор Миллз часто оставался присматривать за своим внуком. Мужчина души не чаял в ребенке, но постоянно менять и стирать пеленки он ленился. Тогда находчивый Миллз придумал подгузники, которые стали не первым и далеко не последним гениальным изобретением, сделанным благодаря лени.
Мы в AdMe.ru считаем, что иногда лень может быть полезной и продуктивной, и вот 17 доказательств этому.
- Я получил временную работу на день. Нужно было распечатать 30 стопок по 100 страниц в каждой. Я поинтересовался, почему это должно занять целый день. «Наш принтер не сортирует страницы, поэтому вам потребуется целый день, чтобы отсортировать их вручную», — сказали они. Но это был стандартный офисный принтер, и у меня ушло всего 30 секунд, чтобы найти и сделать в настройках принтера сортировку. Все было напечатано и подшито, а я целый день провел в интернете, получив за это дневную оплату. Она решили, что я гений в настройке принтеров, и дали мне крутую рекомендацию. © wilksonator / Reddit
- Мой друг работал поваром в детском лагере. Однажды им привезли очень много маленьких сосисок, надо было все очистить от слюды. Друг раскрутил их в месте скрутки, вытащил последнюю и надел этим концом на кран с водой. Все сосиски вылетели с другой стороны за 5 секунд. © bipline / Pikabu
- Я увидел, как одна из наших сотрудниц переоделась в спортивную форму и пошла на тренировку в обеденный перерыв. Но когда я вышел на улицу, застал ее поедающей крылышки в своей машине. Все дело в том, что нас босс поощряет занятия спортом и засчитывает их как рабочие часы. Эта находчивая дамочка «тренируется» так каждый день. © NotYetDomestic / Reddit
- Мое последнее место работы — магазин подвесок для грузовиков. Каждый декабрь мы проводили инвентаризацию, и кто-то из работников должен был считать шайбы и винты каждого размера. Это была моя первая инвентаризация, и я невзначай сказал, что можно просто взвесить один винт и одну шайбу, потом взвесить их все вместе и получить количество. Все посмотрели на меня, будто я раскрыл им великую тайну. © codymreese / Reddit
- Недавно читал про студента, который устроился работать на лето в какой-то офис. Он подружился с пожилой женщиной на стойке регистрации, которая ничего не понимала в Excel. Он стал помогать ей с таблицами и формулами и прописал макросы, которые упростили процесс в разы. К концу лета он настолько облегчил этой женщине работу, что начальство решило уволить ее за ненадобностью. © seancurry1 / Reddit
- Магазин возле моего дома переехал на другую сторону улицы. Так что я уже 11 месяцев не курю, потому что не хочется ходить за сигаретами через дорогу. © iamapizza / Reddit
- В старшей школе нам каждый год нужно было делать отчеты по 4 прочитанным книгам. Мой друг сделал однажды отчеты по «Властелину колец» и каждый раз сдавал их. Дело в том, что каждый год учителя менялись, и никто ничего не заподозрил. Но я все равно так и не решился на такую аферу. © AngelusCaedo / Reddit
- Мой коллега уходит домой с рабочего места в 4 часа под предлогом «в туалет». Он оставляет включенным свет и не задвигает стул, так что начальник до сих пор ни о чем не догадался. © midlothian705 / Reddit
- Я очень ленив. Просто донельзя. Поэтому стараюсь все дела по дому и на работе сделать как можно быстрее, чтобы потом подольше повалять дурака и заняться всякой ерундой. Что в итоге? Второй год подряд я в числе передовиков на работе, а для мужей подруг жены — пример для подражания. Вот такой я классный ленивец! © «Подслушано» / vk
- Дядя рассказывал, как во время службы в армии ему с товарищем надо было за ночь помыть 6 ванн посуды. Спасение пришло из парка в виде нескольких канистр щелочи, которую просто налили в эти ванны, подержали пару часов и слили, промыв все водой. Глаза дежурного по столовой выражали веру в волшебство. © BorzikRUS / Pikabu
- Читал историю про программиста, который отдал свою работу на аутсорсинг китайцам. Он платил им пятую часть своей зарплаты, а сам целыми днями развлекался в интернете. А начальство называло его лучшим разработчиком на предприятии. © cramias / Reddit
- Когда я работал в стационаре, кому-то из нас нужно было проводить проверку пациентов и отмечать каждого, а их бывало по 100 человек. Никто не хотел брать эту работу, кроме одного парня. Однажды я увидел, почему ему так нравилась эта задача. Он брал стул, садился у входа в столовую и не впускал никого, пока они не отмечались. В итоге он выполнял за час работу, на которую у других уходил весь день. © CouchlessTherapist / Reddit
- У меня никак не получалось похудеть, постоянно срывалась с диет, испробовала кучу методов. Как оказалось, надо было просто съехать от родителей, потому что готовить и идти в магазин за вкусняшками просто лень. За неделю минус 1,5 кг. © «Подслушано» / vk
- Это была одна из моих первых работ в сфере IT. Около двух месяцев я занимался автоматизацией своего рабочего процесса и после этого мог целыми днями бить баклуши и зависать в интернете. Все шло гладко, так что я взял пару недель отпуска. А когда вернулся, мне сказали, что тут и без меня все отлично, и меня просто уволили. © EmirFassad / Reddit
- Когда я был стажером в крупной финансовой фирме, я автоматизировал 70 % своей работы. В итоге все 6 месяцев мне платили зарплату, а я это время тратил на учебу, чтобы поступить в аспирантуру. © clickerroy / Reddit
- Я работал в ресторане, и у меня была абсолютно несносная начальница. Она требовала, чтобы я считал каждый пакет с солью или соломинку. То есть я не мог доложить, что у нас есть 3 с половиной коробки соли, а должен был сказать: «3 коробки и 872 пакета». В итоге я просто придумывал более или менее реальные цифры, а сам весь свой рабочий день играл в покемонов. © kperkins1982 / Reddit
- Была у меня одна знакомая. В ее доме находился магазин, где торгуют супами, салатами, выпечкой и т. д. Так она, перед тем как мужа с работы встречать, бегала к ним с кастрюлей. Они ей прямо туда и наливали. Если выпечку брала, то дома муку ставила на видное место. Вот муж нахваливал всем свою хозяюшку. © «Подслушано» / vk
А вы знаете случаи, когда лень приводила к положительным результатам?
Фото на превью CouchlessTherapist / Reddit