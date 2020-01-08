17 примеров того, как извлечь пользу из своей лени

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В далеком 1955 году примерный дедушка Виктор Миллз часто оставался присматривать за своим внуком. Мужчина души не чаял в ребенке, но постоянно менять и стирать пеленки он ленился. Тогда находчивый Миллз придумал подгузники, которые стали не первым и далеко не последним гениальным изобретением, сделанным благодаря лени.