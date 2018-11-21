17 примеров потрясающей детской логики, недоступной взрослым

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Если бы можно было предугадать, как поведут себя дети в следующую минуту, родителям жилось бы намного легче. А пока им остается только гадать, что в голове у их чад и к чему это приведет. Познакомьтесь с рождественскими осьминогами, «голубыней» и «белкаком», чтобы убедиться: наши дети непредсказуемы. Но все так же любимы.

AdMe.ru собрал новую «порцию» детских поступков, которые заставляют родителей плакать и смеяться попеременно.

1. Ну логично же?

2. Вот бы в детстве знать, что так можно было!

3. Мой брат спросил меня: «А что, бывают рождественские кальмары?»

4. Вот к чему приводят неправильные методы воспитания

5.

Ребенок: «Мам, мне нужно 32 втулки от туалетной бумаги».

Мама: «Но зачем?»

Ребенок:

6. У Деда Мороза сложный клиент

7. Cвое мнение нужно защищать до последнего

«Защити свой ответ». «Ответ». «Сержант, я не знаю, как долго я еще смогу сдерживать их!»

8. Родители пока не в курсе, что у них растет дизайнер интерьеров

9. Когда для счастья нужно совсем немного

10. «Щедрый подарок на день рождения от моего 9-летки»

«Подарок в комплект не входит».

11. «В шутку сказала ученикам, что муж мне нужен для того, чтобы чистить апельсины. На следующий день я получила это»

12. «Она расстроена, потому что ей не позволили купить кукурузное масло, которое она считает яблочным соком»

13. «Так мой сын ест бананы»

14. «Впервые попросили своего двухлетку почистить зубы самостоятельно. Вот результат»

15. Когда решил пить сразу двумя способами

16. Зачем стилус, если есть лапа?

17. Счастье — это выбор

Бонус: «Отвозили вещи для детских домов, по пути рассказал детям, для кого и зачем они. Вечером они попросили не отправлять Деду Морозу письма, которые они написали неделю назад. И написали новое»

А что вытворяют ваши дети? Делитесь в комментариях!