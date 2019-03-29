17 примеров онлайн-шопинга, окончившегося полным провалом

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В XXI веке мы все чаще совершаем покупки по интернету. Конечно же, в основном наши приобретения выглядят именно так, как мы ожидаем, но бывают и проколы. Как, например, объяснить такие шедевры, как сковородка, на которой максимум можно приготовить рисинку, или плед-русалка, который и в страшном сне не приснится?

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались с подобным, а если все-таки да, присылайте фото своих неудачных покупок к нам в комментарии.

Маски для лица из ночного кошмара

Везде обман

«Ожидание / Реальность». «В тени / На солнце».

«Такое колечко подойдет как раз для моего хомячка»

Кажется, этот хаски еще не подрос

И так сойдет

Не тот размерчик

И в этом случае тоже

Для тех, кто на диете

От такого медведя любая Машенька сбежит

Ариэль, что с тобой?

Монахи одобрили бы

Еще один набор для следящих за своей фигурой

Ну почти

Внимательно смотрите размеры

Палатка для лилипутов

Да, мы именно для кошки и заказывали

Даже тут можно ошибиться

Фото на превью Roses88 / reddit

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