17 примеров онлайн-шопинга, окончившегося полным провалом
В XXI веке мы все чаще совершаем покупки по интернету. Конечно же, в основном наши приобретения выглядят именно так, как мы ожидаем, но бывают и проколы. Как, например, объяснить такие шедевры, как сковородка, на которой максимум можно приготовить рисинку, или плед-русалка, который и в страшном сне не приснится?
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались с подобным, а если все-таки да, присылайте фото своих неудачных покупок к нам в комментарии.
Маски для лица из ночного кошмара
Везде обман
«Ожидание / Реальность». «В тени / На солнце».
«Такое колечко подойдет как раз для моего хомячка»
Кажется, этот хаски еще не подрос
И так сойдет
Не тот размерчик
И в этом случае тоже
Для тех, кто на диете
От такого медведя любая Машенька сбежит
Ариэль, что с тобой?
Монахи одобрили бы
Еще один набор для следящих за своей фигурой
Ну почти
Внимательно смотрите размеры
Палатка для лилипутов
Да, мы именно для кошки и заказывали
Даже тут можно ошибиться
Фото на превью Roses88 / reddit