17 пользователей сети вспомнили собеседования, после которых им уже ничего не страшно
Собеседование. У многих это слово вызывает легкую дрожь в коленях. Как бы тщательно мы ни готовились, наглаживали официальные костюмы и репетировали ответы на возможные вопросы, разговор с потенциальным работодателем часто выходит совсем не таким, каким мы его себе представляли.
Мы в AdMe.ru встретили на бескрайних просторах интернета множество классных историй о собеседованиях, которые обернулись большим сюрпризом для соискателей. А иногда и для будущих боссов.
Собеседования с хеппи-эндом
- На собеседовании на должность менеджера по продажам:
— Продай мне эту ручку.
— Если продам, вы меня точно возьмете на работу?
— Точно!
Парень достает из кармана ₽ 500, раскручивает ручку, вкладывает туда деньги, собирает ее прямо перед директором:
— Эта ручка с сюрпризом стоит всего лишь ₽ 100. Я уверен, сюрприз вам понравится. Мне очень нужна эта работа.
Директор оценил такой ход. Он отдал парню ₽ 100 и сказал:
— Ты принят на работу. Ручку можешь оставить себе в подарок.
Парень кладет ручку на стол:
— Спасибо, но мне не надо, вы же ее купили. Во сколько мне завтра подъехать?
«Вот какой принципиальный!» — подумал директор. Раскрутил ручку, достал ₽ 500... А они ненастоящие (из «Банка приколов»). Что ж, из парнишки должен получиться хороший менеджер! kenaz / Pikabu
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Я был на собеседовании сегодня. Менеджер вручил мне свой ноутбук и сказал: «Я хочу, чтобы ты попытался продать это мне». Ну я взял ноутбук, вышел из здания и пошел домой. Менеджер позвонил и заорал: «Верни мне мой ноутбук!» Тогда я сказал: «$ 200, и он твой». SaintGarbo / Reddit
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Моим первым местом работы после института было небольшое проектное бюро. В отделе работали 3 человека. После каждой зарплаты мы втроем ходили в сауну: попить пивка, попариться и отдохнуть. И вот третий сотрудник уезжает в другой город на ПМЖ. Походы в баню прекратились: накладно, да и грустно как-то. Однажды директор прислал на собеседование парня. И вот заходит он в кабинет:
— Здрасьте. Я от директора, на собеседование.
— Здорово. В баню ходишь?
Парень, немного подумав:
— Да меня мать в бане родила!
— Принят. hronoskopist / Pikabu
Нанимал на днях сотрудника в отдел продаж. Попался кандидат с маленьким опытом работы. — Cкажите, где и кем вы сейчас работаете. — Финансовый ассистент в крупной строительной компании. Но я всегда хотел попробовать себя в продажах. — А чем вы занимаетесь? — Оптимизирую бизнес-процессы в отделе финансов. — О, и как оптимизируете? — Перевожу бумажные договоры в цифровой формат через сканирующее устройство. — Вы приняты! anuar722 / Пикабу
- Прохожу собеседование в одной компании. Передо мной HR-менеджер (девушка 22–23 лет), а в другом конце офиса сидит молодой парень и что-то пишет. У меня несколько раз звонил телефон, и я, не доставая его из кармана, сбрасывал вызов.
— Вы что такой дерганый? Нервничаете?
— Нет, просто телефон...
— Нам стрессоустойчивые сотрудники нужны.
— С нервами у меня все в порядке. Просто телефон...
— Вы постоянно карман брюк дергаете, а это признак нервозности. Я психолог и вижу у вас нервозность. Успокойтесь.
Тут я не выдерживаю.
— Ну какой же вы психолог? У меня просто телефон звонил, а вы... вы даже о системе Еккельна не знаете!
— Знаю и с уважением отношусь к его подходу и методам.
— Еккельн — это жестокий эсэсовец, палач Гитлера, сгубивший множество людей, — победоносно выдал я. Дело в том, что я на днях передачу о нем смотрел. Парень, слушавший наш диалог, рассмеялся в голос. Вечером того же дня мне позвонили и сказали, что я принят на испытательный срок. Тот парень оказался руководителем отдела продаж. SystemNipple / Pikabu
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Мой друг несколько лет назад побывал на собеседовании и вот что рассказал об этом.
«Пришел. Сижу в коридоре возле кабинета директора. Приходит парень, на вид лет 25. Спрашивает меня: „Ты кто?“ Я еще думал, отвечать ему или нет, мало ли кто это вообще. Но таки ответил: „На собеседование я. Менеджером по продажам“. Он задает второй вопрос: „Ты мудак?“ Как я сдержался, не знаю. Но люди, ищущие работу, ведут себя очень скромно. На всякий случай ответил: „Нет“. Парень: „Зайди в отдел кадров, оформи документы“. Оказалось, это директор и владелец небольшой, но гордой фирмы. Срочно нужен был менеджер по продажам, а собеседования директор проводить не любил».
Итог: до сих пор вместе работают. Fagot7878 / Pikabu
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В одной небольшой компании гендиректор любит присутствовать на собеседованиях. Одна из его любимых фраз: «Порекомендуйте мне, пожалуйста, книгу, которую вы недавно прочитали, или фильм, который посмотрели и которым очень вдохновились». В основном кандидаты тужатся вспомнить что-либо умное и возвышенное, чтобы произвести хорошее впечатление. Но недавно прозвучал самый шикарный ответ. Девушка выдала: «Знаете, я просто тащусь от ВСЕХ ЧАСТЕЙ „ПИЛЫ“, много раз пересматривала. Прямо рекомендую, если вы какую-то пропустили». Девушку взяли, хороший специалист. north.leshiy / Pikabu
Самые провальные собеседования
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Пришел устраиваться на вторую работу. Собеседование проходит на ура. HR-сотрудник торжественно нарекает меня достойным кандидатом.
— Последний вопрос: скажите, а почему последняя запись в трудовой у вас датируется 2015 годом?
— Я работаю, но неофициально. График с вашим не пересекается, так что проблем не будет.
— А сколько вы там получаете?
— Где-то ₽ 25 000.
— Хм, вы нам не подходите!
— Почему?
— Вы слишком жадны до денег. 25 000 — вполне достаточно, чтобы не искать вторую работу. Larpostal / Pikabu
- Сегодня шеф попросил пообщаться с одним кандидатом на должность в мой отдел. Мне этот парень очень понравился: толковый, с подходящим образованием и опытом работы. После собеседования я сказала шефу, что кандидат идеален. Он повертел в руках анкету соискателя и выдал: «Нет, мы его брать не будем. Ему 34 года, так? А машины у него нет, даже прав нет. У любого нормального мужчины есть права. Если прав нет, значит, он псих или больной какой-нибудь. Такие не нужны. Будем дальше искать». Самое странное, что с шефом согласились многие мои коллеги. Ashamane / Pikabu
- Пытался устроить друга в нашу компанию. Естественно, советовал ему не афишировать, откуда он узнал про вакансию. После собеседования как бы ненароком интересуюсь у нашего HR-сотрудника, молодой девушки:
— Ну как вам этот кандидат?
— Не знаю, показался странным. Наша компания ему откажет.
— Почему? — тут я очень сильно удивился.
— Я его во «ВКонтакте» нашла, а у него в друзьях только 6 человек. Значит, плохо в коллективе освоится.
— Это откуда такие выводы?
— У меня высшее психологическое образование! Iwnk / Pikabu
- HR-специалист: «Я изучила ваш профиль „ВКонтакте“. Как я понимаю, вы очень увлекаетесь рыбалкой».
Я: «Да».
HR: «К сожалению, вы нам не подходите».
Я: «А в чем причина?»
HR: «Ну как же, раз вы фанат рыбалки, значит, вряд ли согласитесь работать в выходные и праздничные дни. И скорее всего, вы злоупотребляете алкоголем. А нам нужны люди, для которых работа на первом месте».
Взял документы и молча ушел выпивать на рыбалку. krik1989 / Pikabu
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— У вас есть ипотека? — Нет. — Где живете? — Квартира своя. — Вы нам не подходите. У вас нет стимула работать. Степан Сидоров / vc.ru
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Пришел устраиваться менеджером по рекламе в рекламное агентство. Директор с порога начала орать: какого хрена я тут делаю, почему отрываю ее от работы, нафига я вообще им нужен. На мое скромное замечание, что это вы меня пригласили на собеседование, а не я вам прислал резюме, начала истерить, что они никого и никогда не приглашают, к ним приходят все сами, потому что они БОГИ рекламы. Сказал, что не намерен все это выслушивать, встал и пошел на выход. На что директор мне в спину прокричала: «АГАААА, А СТРЕСС-СОБЕСЕДОВАНИЕ ТЫ НЕ ПРОШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО НЕУДАЧНИК! АХАХАХА! » Примерно через год они закрылись. Андрей Ивченко / vc.ru Собеседования, которых не было
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Сегодня я собиралась на собеседование в большой спешке. Когда пришла, администратор сказал мне пойти повесить верхнюю одежду. Я начала расстегивать молнию на куртке, посмотрела вниз и не увидела на себе юбки . Сначала я подумала, что она задралась при ходьбе. Но нет, ее просто не было. Хвала небесам, что я не успела снять куртку полностью. Я так растерялась, что медленно повернулась и пошла к выходу, держа в руках вешалку. Только спустившись вниз, я поняла, как странно это выглядело: женщина не дошла до собеседования, да еще и прихватила с собой вешалку компании. Я вернулась, отдала вешалку, сказала, что у меня неотложные семейные дела, и попросила перенести собеседование. К счастью, они пошли мне навстречу. оооокайокайо / Reddit
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Ищу работу, звонят из компании: — Здравствуйте, работу еще ищете? — Да. — А по какому принципу компанию выбираете? — По общему впечатлению от разговора, плюс читаю отзывы о работодателе в интернете. — (Пауза) Боюсь, мы вам не подходим. Теслакат / Пикабу
- Мне 19, я учусь и подрабатываю официантом в ресторане. Вчера к нам зашла очень ухоженная дама среднего возраста (35–40), и мы с ней разговорились. Она упомянула, что управляет риелторским бизнесом и ей нужен помощник. Не знаю ли я кого-то, кто ищет работу? Я подумал, что это мой шанс, и сказал, что сам подумываю найти другую работу. Она предложила более подробно пообщаться, когда у меня будет выходной. Поэтому мы договорились встретиться на следующее утро за чашечкой кофе. Я пришел в кафе, официально одетый и с резюме в руках. Она приветствовала меня долгими глубокими объятиями. Именно тогда я должен был понять, что это не было стандартным собеседованием при приеме на работу. Но я лишь подумал, какая она дружелюбная. Мы сели, и разговор ни разу не коснулся моих навыков или опыта работы. Вместо этого дама спрашивала меня о личном и рассказывала истории из своей жизни. «Наверное, ей больше всего важны личные качества будущего помощника», — решил я. Когда мы выходили из кафе, она еще раз обняла меня, сказала, что ей очень понравилось наше свидание, и спросила, не хочу ли я прийти сегодня на ужин. Я застыл на секунду: неужели она только что сказала «свидание»?! В панике я быстро сказал: «Конечно, это звучит здорово, босс», — и глупо заулыбался. Я понятия не имею, что буду делать дальше... Anonmale593 / Reddit
- Нахожусь в поиске работы вот уже 4 месяца. За это время отправил около 700 откликов, съездил на 30 собеседований. С чем только не сталкивался. Меня брали на работу, а потом за час до начала первого рабочего дня сообщали в достаточно грубой форме, что вакансия закрыта. Было собеседование с тестом на 900 вопросов. Один раз работодатель просто не явился и я, просидев 40 минут, ушел. Когда я направлялся на очередное собеседование, ожидал чего угодно, но не этого. Через 5 минут после моего приезда в здании начался пожар и всех эвакуировали. Прибыли 2 пожарные машины, а я отправился домой. Anders138 / Pikabu
А какие самые запоминающиеся собеседования были у вас?
Фото на превью ohokayokayoh / Reddit
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru