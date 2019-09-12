17 пользователей сети вспомнили собеседования, после которых им уже ничего не страшно

Сегодня я собиралась на собеседование в большой спешке. Когда пришла, администратор сказал мне пойти повесить верхнюю одежду. Я начала расстегивать молнию на куртке, посмотрела вниз и не увидела на себе юбки . Сначала я подумала, что она задралась при ходьбе. Но нет, ее просто не было. Хвала небесам, что я не успела снять куртку полностью. Я так растерялась, что медленно повернулась и пошла к выходу, держа в руках вешалку. Только спустившись вниз, я поняла, как странно это выглядело: женщина не дошла до собеседования, да еще и прихватила с собой вешалку компании. Я вернулась, отдала вешалку, сказала, что у меня неотложные семейные дела, и попросила перенести собеседование. К счастью, они пошли мне навстречу. оооокайокайо / Reddit