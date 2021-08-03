17 пользователей показали любимые одежду и обувь, с которыми не расстаются уже не один десяток лет

Пока одни, стремясь угнаться за новыми трендами, шерстят магазины в поисках ультрамодных вещиц, другие просто открывают свой шкаф, достают юбку или свитерок, которые порой старше их самих, надевают, и вуаля — они восхитительны. Глядя на платье, которое в следующем году отпразднует юбилей, или ботинки, которым 20 лет, мы можем только позавидовать их прочности и удивиться постоянству их владельцев.

Мы в AdMe.ru твердо решили перелопатить свой гардероб — авось завалялось там что-то хорошо забытое старое, а теперь ультрамодное, и этой статьей хотим вдохновить и вас на то же самое.

«Этому платью 19 лет. Ношу каждое лето. И не то чтобы мне больше нечего надеть, просто оно универсальное. Пока не смогла найти ему замену»

«Я надела на репетицию свадьбы платье моей бабушки, в котором она вышла замуж в 1974 году»

«Босоножки стоили копейки, покупались на одну поездку — убить и выкинуть. Пережили столько всего!»

Этикетку, конечно, оторвали? «Состав: адамантиновая ткань, кожа ледяного тролля, мифрил, нить из драконьего волоса». © Irnbruman / Pikabu

«Кофта моего деда. Куплена примерно в 1980 году. Нашел ее на даче всю в пятнах и разводах. После первой же стирки стала как новая. Теперь ношу с удовольствием»

«Бабушкино шерстяное платье из 50-х годами висело у меня в шкафу, и я наконец примерила его. Приятно удивлена!»

«Этот ремень мне достался от папы. Круто осознавать, что носишь вещь, которая старше тебя на 18 лет и 11 дней (если это указана дата производства)!»

«Платье моей бабушки. Она носила его в моем возрасте»

«Эти сапоги у меня с 2004-го и все еще круто выглядят после всех этих лет»

«Куплены в Болгарии 20 лет назад. С тех пор они ни капли не изменились»

«А это мои ботинки, которым 20 лет»

Одна и та же футболка с разницей в 21 год

«А как вам такое? Очки отца бывшей. Он рассекал в них молодым в конце 50-х — начале 60-х. Достались мне в коллекцию»

С такими очками должны идти усы в комплекте. © looks / Pikabu

«Мама купила это платье в 1991 году. Говорит, индийский хлопок. Каждое лето ношу, во всех отпусках в нем фотографируюсь. Цвета не потускнели, ткань как новая. Видимо, передам по наследству»

«У меня есть платье, которое моя прапрабабушка купила в 30–40-е годы, еще до войны. До сих пор ношу. Оно крутое»

«Подарили маме блузку на ее 20-летие, и вот спустя 30 лет ее ношу уже я!»

«Я в традиционном финском платье, которое носила моя прабабушка. Оно сшито в 1936 году»

«Моя подруга в платье, которое ее бабушка носила в 1945 году»