17 отговорок детей, на которые возразить-то нечего

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Если вы не знаете, какую придумать отговорку, чтобы, например, не пойти на работу, спросите ребенка. Фантазия и логика детей настолько непредсказуема, что вы 100%-но получите оригинальный ответ.

AdMe.ru подготовил подборку перлов детей, которые смогли представить родителям такие аргументы, против которых возражения бессильны.

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«Моя дочь сказала, что не будет есть это, потому что уже поела в школе. Сегодня воскресенье».

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«Мы посмотрели мультик „Рататуй“ 658098765 раз. Мой ребенок 787628 раз просил меня приготовить то, что они там готовили. Потратив кучу времени и сил, я приготовила-таки это блюдо по рецепту как в мультике. А он ответил, что не будет есть это. Потому что это блюдо приготовила я, а не крыса».

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Какая отговорка из этого списка понравилась вам больше всего?