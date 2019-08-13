17 мужчин перебороли смущение и признались в любви к типично женским занятиям
Несколько лет назад Джонни Депп признался, что коллекционирует Барби и играет с ними с дочкой. С помощью игрушек он готовится к съемкам, репетирует роль. Другие мужчины тоже находят удовольствие в занятиях, которые принято считать «женскими». Недавно брутальные байкеры и моряки рассказали, чем радуют себя без оглядки на ярлыки.
Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо настолько милых историй и делимся некоторыми с вами.
- Мне правда нравятся полоски для очищения пор. Моя работа может быть грязной: я неделями пашу на лодке, каждый день весь в ржавчине и жире. И какой кайф бывает наконец воспользоваться этими полосками дома — райское ощущение! Единственная беда в том, что мужчины никогда не рекламируют их. Но у леди на коробке всегда безупречная кожа, так что я не против. © chuminmybucket
- Люблю собирать цветы и составлять букеты. Они чудесно смотрятся. © BadRASSh
- Женские шампуни и кондиционеры намного лучше мужских. © capdoc
- Когда моя жена уезжает из города и у меня есть ночь только для себя, я часто подолгу принимаю горячую ванну с пеной, потом пользуюсь средствами своей жены для ухода за кожей, надеваю халат и пью хороший травяной чай за просмотром старого фильма. Жена не знает об этом. Жду не дождусь, когда она однажды вернется пораньше и обнаружит, что ее муж устроил себе спа-день, чтобы расслабиться. © Billionairez
- Когда готовлю, надеваю бабушкин фартук. У меня их несколько, и они напоминают мне, как она стояла у плиты и готовила свои восхитительные обеды. Мне все равно, что они «женские» (один украшен пчелками и подсолнухами). © Back2Bach
- Вышивка. Знаю, звучит глупо и вообще это старушечье занятие. Я помогал в церкви, и мы устраивали детский рукодельный лагерь. Мне нужно было научиться вышивке крестиком, чтобы потом учить детей. В итоге получилось здорово. У меня вышли симпатичные украшения с персонажами комиксов и «Звездных войн». © abertTheGreat
- Педикюр, конечно. Моя девушка как-то сводила меня на него, и это было потрясающе. © ButteryPancake55
- Романтические телешоу и фильмы. Мне просто нравится, когда два человека счастливы вместе, ясно? © TheFenixxer
- У нас с женой один размер одежды. Если она покупает штаны, которые я могу стащить, и у них есть карманы, то да, вы абсолютно правы, я ношу их. © bigchillrob
- Каждый раз, когда иду выпить, выбираю девчачьи коктейли, пока остальные тянут крафтовое пиво или виски со льдом. Я хочу получить удовольствие, а не сжечь пищевод в попытке доказать свою мужественность. © TheMagnificentBean
- В качалке слушаю Лану Дель Рей. Она великолепна. © JBCatharsis
- У меня есть две плюшевые игрушки. Они путешествуют со мной в рабочем рюкзаке (конечно, я не показываю их всем подряд) и спят в моей постели. Мне 26. © Correctedsun
- Оборачиваю полотенце вокруг груди, когда выхожу из душа. © Gsweet87
- Я заплетаю свои волосы. Если я один и у меня есть время, могу сделать хвосты и косы всех основных видов, в том числе французскую, «венок» и так далее. Умею плести косы с лентами, цветами и другими украшениями. Я заплетаю волосы своей девушке и ее подругам, и они считают, что это потрясающе. Но вряд ли кто-то догадывается, что я тренируюсь на себе. © CertainThrowaway9
- Несколько лет с удовольствием представлял свою свадьбу (подбирал песни и день и так далее). © Doggo_Caliente
- Ха-ха, у меня была секретная доска на Pinterest с идеями для свадьбы. © meltedeyeballs
- У меня есть целый список: люблю готовить, печь, шить и вязать. Почти каждое воскресенье пеку кексы с дочками. Я сшил несколько рубашек и связал энное количество шапок, шарфов, перчаток, тапочек. Часто, когда вяжу на людях, получаю безумные комментарии. Плевать! Мне это нравится, и я люблю дарить близким особенные подарки. © catcoach
А как бы поступили вы, застав мужчину в разгар дня спа?
Иллюстратор Elena Sorokina специально для AdMe.ru