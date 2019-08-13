17 мужчин перебороли смущение и признались в любви к типично женским занятиям

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Несколько лет назад Джонни Депп признался, что коллекционирует Барби и играет с ними с дочкой. С помощью игрушек он готовится к съемкам, репетирует роль. Другие мужчины тоже находят удовольствие в занятиях, которые принято считать «женскими». Недавно брутальные байкеры и моряки рассказали, чем радуют себя без оглядки на ярлыки.