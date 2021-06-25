17 историй с такой неожиданной концовочкой, что сценаристы из Голливуда завистливо протянут: «Ну почему это придумал не я?»

Почти у каждого из нас есть излюбленные истории из жизни, которыми мы развлекаем друзей на вечеринках, хотя в момент, когда все происходило, кое-что вовсе не казалось забавным. Вот вам несколько таких коронных историй, которые не меркнут со временем. А случай с пирожками в Петергофе и 20 лет спустя вызывает смех.