17 историй с такой неожиданной концовочкой, что сценаристы из Голливуда завистливо протянут: «Ну почему это придумал не я?»
Почти у каждого из нас есть излюбленные истории из жизни, которыми мы развлекаем друзей на вечеринках, хотя в момент, когда все происходило, кое-что вовсе не казалось забавным. Вот вам несколько таких коронных историй, которые не меркнут со временем. А случай с пирожками в Петергофе и 20 лет спустя вызывает смех.
Мы в AdMe.ru и сами посмеялись над этими ситуациями, а теперь и вас развлечем. А в конце статьи вас ждет добрая история про необычные желания беременных.
- Лет 20 назад поехали с друзьями Петергоф смотреть. Очень мне тогда есть захотелось. А рядом ни палаток со съестным, ни магазинчиков. И тут вижу — толпится народ вокруг женщины, а та раскладывает на продажу много пирожков и бутербродов. Втиснулась я к ней поближе и начала выбирать, с чем мне пирожок купить. Продавец-раскладчик поднимает глаза на меня:
— Вам чего?
— Да я еще не решила. А с чем у вас пирожки?
Смотрю, другие покупатели все повернулись и недобро так смотрят на меня. Один из них:
— Мы группа. Не мешайте нам обедать, пожалуйста. © ImperiaMakarova / Pikabu
- Подхожу я вчера к подъезду и вижу соседку. Красивая такая женщина, я к ней неровно дышу. Стоит с тяжелыми сумками. Предлагаю помочь поднять их на этаж, она с кокетливой улыбкой соглашается. Поднялись мы к двери ее квартиры, она говорит:
— Ой, спасибо, даже не знаю, как вас отблагодарить.
— Да что вы, я ведь как тимуровец помог.
— Тимуровец?
— Ну да, они ведь помогали всяким разным бабушкам добровольно.
После этого ее взгляд сказал мне, что я потерпел полное фиаско. © X***E / Pikabu
- Захожу в лифт, нажимаю кнопку. Двери закрываются, лифт стоит. Жму еще. Лифт стоит. Быстро-быстро нажимаю кнопку, жму чуть сильнее, держу кнопку — лифт на месте. Ну, думаю, приехал домой. Вызываю диспетчера:
— Что у вас случилось?
— Лифт не едет!
— Вы на каком этаже?
— На 1-м.
— А вам на какой?
— На 17-й!
— Так нажмите на кнопку № 17.
— Так я жму, он не едет!
— Вы на кнопку № 1 жмете.
— Простите... Заработался. © CivicValor / Pikabu
- Работаю с документами в юридической конторе. Документы весьма серьезные: анкеты, договоры... скукотень полнейшая. Приходит ко мне на днях один дяденька. Лет 40, суровый, большой, солидный. Подает мне документы. Я, не глядя, спрашиваю: «Подпись свою везде поставили? Не забыли?» Он отвечает: «Да, конечно». Развернулся и ушел. Я смотрю на документы и начинаю ржать на весь кабинет! У него вместо подписей солнышки стоят! Думала, что пошутил, а у него и в паспорте солнышко в качестве подписи. Сначала не понимала ничего, а потом увидела его фамилию — Солнце. Ох, повеселил! Спасибо ему за чувство юмора и за нескучную подпись. © Палата № 6 / VK
- Я адвокат. Была у нас судья — комсомольского мировоззрения и телосложения, а-ля «Мы наш, мы новый мир построим». Ей только весла не хватало, а так точь-в-точь знаменитая статуя. Так вот, мое первое дело у этой судьи. Идет судебное заседание. Все серьезные. Показания, ходатайства, экспертизы... И тут судья встает и бодро объявляет перерыв. На гимнастику. Помните, в советские времена работники в цехах дружно делали зарядку? Конвоирам было полегче. Они, как-никак, полицейские, нормативы сдавали. Прокурор пыхтел, сопел, краснел, но кое-как справлялся. Мне потом знающие коллеги подсказали, что у нее всегда так. © Анна / Bash.im
- Мой бывший муж платит хорошие алименты, забирает ребенка на выходные, возит в отпуск, ходит на родительские собрания и водит на секции, когда я на работе. Если бы я знала, что он окажется таким святым человеком, то развелась бы с ним гораздо раньше. © unknown author / Bash.im
- Перегородила выход из магазина: толкала тележку и тащила за руку 1,5-годовалого ребенка, шла медленно. Мужчина позади раздраженно протянул: «Дамочка, не могли бы вы идти повеселее?» Не нашла ничего лучше, чем затянуть: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...» Надеюсь, ему стало хоть чуточку веселее! © Подслушано / Ideer
- Встречаюсь с парнем 7 месяцев. Однажды присылает СМС: «Любимая, подойди к рынку» (я там рядом живу). Прихожу, он хватает меня за руку и ведет туда, где продаются платья. Показывает мне 3 платья, спрашивает, какое из них. Я выбрала то, которое мне понравилось. Он его берет, подходит к примерочной, сует платье и говорит: «Вот, мам, держи, примеряй». Так он меня и познакомил со своей мамой. © Подслушано / Ideer
- Сегодня подходим с женой к подъезду, держим в руках детей, пакеты и ключи. Позвонил в домофон. Стоим, ждем, разговариваем. И тут я начинаю задумываться: почему так долго не открывают дверь? Весь каламбур заключается в том, что все, кто мог открыть, стояли со мной и слушали гудки домофона. © drannuk / Pikabu
- Однажды ко мне в гости приехала одноклассница со своим иностранным женихом. Английский язык она знала на уровне «I love you», поэтому они с нетерпением ждали меня с работы, чтобы я им переводила все, что они хотят сказать друг другу. И вот представьте себе: весь день на работе я перевожу с русского на английский и с английского на русский, приезжаю домой и вместо того, чтобы расслабиться, снова перевожу с русского на английский и с английского на русский. И так 7 дней подряд. На 8-й день я так вошла в ритм, что, когда Йен вышел из комнаты, а мы с подругой продолжили беседу на русском языке, я на автомате повернулась к своему коту и стала его на английском ругать за то, что он укусил гостью. © Janna Sigoshina / Facebook
- Утром звонил муж, плакал. Извинился передо мной за отвратительную вчерашнюю ссору, его голос был полон раскаяния. Обещал больше никогда не ссориться со мной и попросил прийти с работы пораньше, так как он запланировал ужин при свечах и купил мне красивое белье, чтобы загладить свою вину. Я ошеломленно слушала. Меня так тронули его слова! И хотя я понятия не имею, чей это муж, но чувствовала я себя отлично. © Rose Cruz / Quora
- Лет 16 мне тогда было. В канун Пасхи отец уходил в ночь на работу и попросил меня покрасить яйца. Я никогда раньше этого не делал и решил посмотреть в интернете инструкцию. В инструкции было примерно так: «Разведите краску в стакане, опустите туда яйца, подождите 5 минут, готово». Сделал все четко по пунктам, разложил разноцветные яйца вокруг кулича и, гордый собой, отправился спать. Утром возвращается отец, зовет к столу, мы бьем яйца друг об друга, и одно растекается. На вопрос отца «А ты яйца-то сварил?» я ответил: «Нет, этого в инструкции не было». © Gurman / Pikabu
- В толстом и лысом стоматологе узнала бывшего одноклассника. Кокетливо, чувствуя удовлетворение от своего внешнего вида, говорю: «А мы с вами из одного класса». Он задумчиво переспрашивает: «Да? А что вы у нас преподавали?» © Раиса Крапивницкая / Facebook
- Когда я был ребенком, к нам на пару недель приехала погостить моя тетя. Она прожила у нас почти год. Она украсила мою комнату в соответствии с собственными вкусами и даже повесила на стену свои фотографии. © slams-head-on-desk / Reddit
Бонус
- Много лет назад я, беременная, шла по улице. Белый снег, серые дома, грязная черная дорога. Из магазина вышла женщина с желтой авоськой, а из авоськи торчали перья зеленого лука. Они завораживали своей сочной зеленью и напоминали о лете. Я просто не могла оторвать от них взгляд, топ-топ-топ, лук сгибался и вновь расправлялся, на него падали большие снежинки... Женщина оглянулась. Я не люблю лук. Но женщина, увидев, что беременная деваха, как буренка, не сводит взгляда с ее зелени, уговорила меня его съесть с черным ароматным хлебом. Мы стояли, как два злоумышленника, в подворотне, ели зеленый лук с черным хлебом и отчего-то смеялись, на глазах от резкого вкуса выступали слезы, щеки горели от мороза. А вокруг шел снег... © dharmaraja / Pikabu
А у вас есть собственные истории, которыми вы веселите друзей и знакомых?
Фото на превью Подслушано / Ideer
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